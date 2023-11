Martín Llaryora abrió la tercera Cumbre de Economía Circular

El intendente Martín Llaryora encabezó la apertura oficial de la Tercera Cumbre Mundial de Economía Circular, evento creado en su gestión municipal y forma parte de la agenda de grandes eventos internacionales en materia del cuidado del ambiente y sustentabilidad.

A tres años de la creación de la Cumbre, el mandatario capitalino recordó los desafíos que en aquel momento significaban su concreción y que tendrá continuidad en la próxima gestión que llevará adelante el intendente electo Daniel Passerini.

“Quiero comprometerme con todos ustedes en el lugar que a uno le toca, como gobernador electo de la provincia seguiré fortaleciendo este liderazgo que Córdoba tiene en Economía Circular. Me siento contento de poder venir aquí y mirarlos a los ojos, cuando inauguré aquella primera Cumbre les dije que todos teníamos que hacer algo, que no importaba la pandemia, la economía, la recesión sino que esto no era una cuestión de plata, sino de liderazgo", expresó Llaryora.

Organizado por la Municipalidad a Córdoba, destacaron que la cumbre posiciona a la ciudad a nivel global como "líder y que posee el apoyo de organismos internaciones que promueven y fortalecen este encuentro con participación activa de diversas ciudades, provincias y países".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre los influyentes expositores y disertantes internacionales que se presentan en formato presencial y virtual, provienen de distintas latitudes del mundo: Alemania, Brasil, Camerún, España, Suiza, Portugal, México, Chile, Pakistán, Colombia, Paraguay y hasta de Singapur.

Además, el jefe comunal resaltó que “este nuevo modelo que nos llena de esperanzas, que es la Economía Circular, es un modelo que nos dice que hay que seguir produciendo, creciendo, e innovando. Todo lo que hay que hacer, tiene que ser sustentable ambientalmente”.

El encuentro tiene como objetivo compartir ideas y experiencias innovadoras con el fin de generar y articular nuevos modelos de negocios que favorezcan el desarrollo sostenible, aumentando la competitividad y mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En su discurso, Llaryora realizó una descripción de las principales políticas públicas concretadas desde el inicio de su gestión "que beneficiaron el ahorro monetario que fue invertido en acciones concretas en la ciudad y el cuidado del ambiente".

Entre ellas se detalló la transformación del predio de Piedras Blancas en el primer Parque de la Economía Circular, la creación de la Primera Escuela de Economía Circular, la nueva Planta de Bajo Grande, los trolebuses verdes, la creación de nuevos Centros Verdes, el Clúster de Economía Circular y más acciones vinculadas.

También remarcó que impulsó en la creación de productos provenientes de la Economía Circular como útiles para alumnos municipales o la moda circular, como también construir una ciudad vivible priorizando la mejora de los espacios verdes, las tareas de forestación y acupuntura urbana, "las supermanzanas y privilegiando el transporte público".

A su vez, también remarcaron que apostaron a la Economía del Conocimiento a través de la transformación digital que acompaña las políticas ambientales. "Es así como se ejecutó la digitalización de trámites como la Habilitación Online de Negocios, Obras privadas Digital y Licencia Digital, entre otras".

"La cumbre es organizada por la Municipalidad de Córdoba y el Ente BioCórdoba con el objetivo de impulsar el cambio en la ciudad y en el mundo, transformando el modelo productivo actual y pasar de una economía lineal de extracción, producción, consumo y desperdicio, a una circular, eficiente y responsable con el uso de los recursos", valoraron.

La transmisión en vivo se puede seguir a través de este link

Más sobre la Cumbre Mundial de la Economía Circular

Con más de 5 mil inscriptos, esta nueva edición se desarrolla en el Predio Ferial Córdoba, ubicado en Avenida Cárcano S/N.

Quienes deseen participar pueden inscribirse en el siguiente link

Con decenas de productos y servicios mostrados por sus propios creadores, se desarrolla también desde hoy y hasta mañana viernes la segunda Feria Mundial de Economía Circular, organizada por la Municipalidad de Córdoba, a través del Ente BioCórdoba.

La jornada, con entrada libre y gratuita, se extenderá hasta las 19:30 hs.

La propuesta busca visibilizar y abrir el debate conceptual, además de mostrar nuevos modelos de negocios, productos y servicios basados en la sostenibilidad.

También apunta a compartir experiencias en políticas públicas circulares exitosas en las ciudades.

Este año, el enfoque de la Economía Circular sumará las ideas de la Bioeconomía, basada en la producción de bienes y servicios mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos.

Se expondrán casos efectivos de transformación de insumos naturales en biocombustibles, así como su uso para la generación de energía eléctrica.

Algunos temas que tocará en forma transversal el evento serán el Cambio Climático, las ciudades actuales y su transición hacia urbes sostenibles.

También se indagará en el diseño circular y la utilización de los desechos, así como el acceso a financiamiento internacional y local de proyectos, entre muchos otros aspectos.

El evento reúne a personas comprometidas de los ámbitos público, privado, académico, del tercer sector, empresarial, del emprendedurismo y expertas en el campo de la Economía Circular.

La actividad se expandirá en seis espacios: Cumbre con conferencias principales; Experiencias Circulares donde se presentarán casos de éxito; Feria de productos y servicios; Espacio Educativo con juegos y actividades; Movilidad Sustentable que tendrá disertaciones, exposición de vehículos eléctricos y pista de pruebas y una Incubadora Circular con la selección de los mejores proyectos de la temática.

Durante el desarrollo de la Cumbre se evaluarán los distintos proyectos presentados y los ganadores podrán ser desarrollados con apoyo municipal.

Toda la información de la Cumbre se encuentra en este enlace: https://cumbremundialdeeconomiacircular.com.ar/