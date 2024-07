Córdoba seguirá sin interurbanos: AOITA lanzó un paro por 72 horas

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) comunicó este viernes que realizará un paro de 72 horas, afectando el servicio de las empresas de interurbanos de la provincia de Córdoba.

"Tuvimos un nuevo Plenario General de Delegados que recién termina y sin ningún tipo de comunicación por parte de los empresarios, ni ninguna autoridad del gobierno provincial, se decidió prolongar esta retención de tareas sin asistencia a los puestos de trabajo por 72 horas a partir del primer minuto de mañana sábado", sostuvo a Cadena 3 Claudio Luna, secretario gremial de AOITA.

En ese sentido, el comunicado explica que la medida de fuerza es por el "incumplimiento por parte de las empresas del pago íntegro de haberes del mes de junio como así también del S.A.C correspondiente al 1º semestre del corriente año".

Vale destacar, que el 90% del servicio interurbano se encontraba sin funcionar desde la mañana de este viernes. No obstante, las empresas que cumplieron con el pago y están funcionando son: Transporte Morteros, El Turista, Buses Lep, Lumasa, Car Cor, Sierras Bus, Canello y urbanos de Río Cuarto.

La voz de los usuarios

La situación en la terminal de ómnibus de Córdoba es de incertidumbre y descontento, la medida de fuerza afecta a varias empresas pero hay algunas que continúan vendiendo pasajes. Los usuarios se encuentran desconcertados ante la falta de información clara.

Uno de los pasajeros afectados por el paro expresó: "No tenía conocimiento, porque ayer me volví de Alta Gracia a las 16 horas y no sabía".

Otros pasajeros han estado esperando toda la noche para ver si pueden continuar su viaje. Un grupo proveniente de Cruz del Eje se encuentra en una situación particularmente difícil ya que no hay servicios disponibles para su destino. Evaluaban como opción tomar el tren hasta Capilla y de allí buscar otro medio de transporte.

