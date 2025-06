Annobón clama auxilio al mundo: "Sufrimos un genocidio lento"

La isla de Annobón, en la costa africana, clama ayuda al mundo porque sufre un “exterminio cultural” y un “genocidio lento”, de parte del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial, con represión, pobreza extrema y contaminación.

El primer ministro de la autoproclamada República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, reveló en declaraciones a Cadena 3 la dramática situación que atraviesan los algo más de 3.000 habitantes de esta isla de apenas 17 kilómetros cuadrados.

Annobón, en el Golfo de Guinea, mantiene una relación compleja y tensa con el gobierno central de Guinea Ecuatorial, marcada por reclamos históricos de autonomía, acusaciones de negligencia, represión y explotación.

La isla está geográficamente aislada, ubicada a unos 595 kilómetros al suroeste de la isla de Bioko y a 180 al sur de Santo Tomé y Príncipe.

Este aislamiento, junto con diferencias culturales y lingüísticas, ha contribuido a un sentimiento de marginación entre los annobonenses frente al gobierno central dominado por la etnia fang.

Ante esta situación, un movimiento independentista ha ganado fuerza en los últimos años.

Este es el diálogo de Viva la Radio con uno de sus líderes, Cartagena Lagar.

Gracias por darnos la oportunidad de seguir dando voz al pueblo de Annobón que lleva años tapado, oculto, en el más allá de la pobreza total. Y además mi nombre, Orlando Cartagena Lagar, es un nombre impuesto porque nosotros, tras la colonización, para mayor desgracia nuestra, nos obligaron, nos impusieron los nombres de las provincias españolas. Por tanto, somos de los pueblos que más y peor han sufrido lo que es la colonización.

¿Por qué buscan el respaldo de un país como Argentina, que está realmente muy lejos de Annobón, más allá de que la lengua nos une y nos une alguna historia común desde el Virreinato del Río de la Plata?

Lo has dicho bien, la lengua nos une, la historia también, y decisiones coloniales nos han separado. Por tanto, aun así, nos sentimos más cercanos a los países de habla hispana que a África, con los que no tenemos ningún vínculo, ni lengua, ni nada que decir. No es porque queramos más a esta parte, sino simplemente que los vínculos históricos, la lengua, son vehículos de comunicación, y ir a un país donde nadie te entiende y tú no entiendes a nadie a pedir algo, creo que es un poco difícil. Por tanto, atendiendo al vínculo histórico que nos une con Argentina, que es un país que nos encanta, hemos preferido volver a la raíz y fomentar esta hermandad y este vínculo histórico.

Se trata de) pedir auxilio porque nos están matando lentamente en Annobón por un país (Guinea Ecuatorial) que no ha conocido lo que es la luz, siempre ha vivido en la dictadura desde 1968 que se creó este estado.

Por tanto, necesitamos a nuestros hermanos históricos para que sepan lo que está pasando en Annobón. A pesar de los problemas que también puede tener Argentina, preferimos empezar desde Argentina, que es un país simpático, además conocedor de lo que es la dictadura, que es sensible a este tema, y es en la situación en la que nos encontramos.

Una dictadura que elimina físicamente a las personas, que impide que la población tenga agua potable, que impide la educación, que impide cualquier tipo de sanidad, es decir, que seguimos haciendo las necesidades al aire libre, en las playas, en los montes, o sea que la pobreza es extrema. Y además con 500 militares que se dedican al abuso infantil de niñas que ya no pueden vivir en Annobón porque tienen que salir disparadas con sus familias fuera de Annobón.

Nos están implantando familias fang (una de las etnias predominantes de Guinea) desde 2023, cosa que en 57 años nunca había vivido en la isla ninguna familia que no fuese annobonesa. Y sin embargo, desde hace un año nos están implantando. Caso similar a lo que hicieron con las islas Malvinas prácticamente, ahora están implantando familias extranjeras en Annobón y están evacuando, obligando a la población annobonesa a abandonar la isla.

¿Por qué hasta ahora no ha logrado la República de Annobón ser reconocida en los organismos internacionales? ¿Quién es el punto de contacto en la política argentina o en el gobierno argentino?

Nosotros, a partir de las redes sociales, pedimos ayuda a todo el mundo, y hay argentinos que abren su puerta, la puerta de su casa, la puerta de sus conocimientos, y nos brindan la oportunidad de poder acceder a correos electrónicos, a teléfonos personales, que hoy tenemos contactos con gente con la que podemos hablar. Hemos estado de visita en la Argentina y nos han recibido legisladores, diputados, senadores, gente de la educación, del conocimiento, hemos estado con los estudiantes de la Universidad de Ciencias Políticas y también de historia africanista, y por tanto son los jóvenes los que nos están ayudando en las redes sociales para dar visibilidad a la gente.

¿Pero del gobierno de Javier Milei lo recibió alguien?

Aún no hemos pedido la reunión con el señor Milei, en este tema no te puedo mentir porque aquí todo es transparente, al señor Milei no le hemos mandado ninguna carta solicitando un recibimiento, por tanto no le miren como que no nos ha recibido porque no le hemos pedido audiencia, ya lo haremos.

¿Y cómo sería la ayuda que necesitan de la Argentina? ¿En qué consiste esa ayuda?

Estamos en una situación de extrema gravedad, de situación de emergencia humanitaria y emergencia sanitaria, no lo comparen con cualquier problema argentino porque todos los países del mundo tienen sus propios problemas, nosotros estamos buscando reconocimiento, estamos buscando apoyo a nuestra libertad, a nuestra independencia, porque somos un pueblo independiente en el sentido de que no recibimos nada de ningún país, pero estamos aplastados, estamos invadidos por Guinea Ecuatorial que no nos aporta nada, en ningún caso.

Por tanto, estamos buscando apoyo internacional, reconocimiento, respaldo, incluso ante las Naciones Unidas para lograr nuestra independencia, nuestro reconocimiento y nuestra libertad.

¿Es cierto que hubo enterramiento de residuos tóxicos en esa isla?

En 1988, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que lleva 47 años en el poder a fecha de hoy, autorizó, firmó contratos con empresas extranjeras, para verter 10.000 toneladas de residuos tóxicos en Annobón. Aquello trajo la hambruna total, el calentamiento de las aguas de Annobón, y hemos encontrado ballenas flotando en las aguas del mar, y además, el clima cambió, se sobrecalentó la tierra, dejó de salir productos, que es donde tenemos la base de sustento de alimentos de Annobón, y hay muchísima gente en silencio.

Eso no es un tema que hay que discutir, porque los organismos internacionales, grandes periódicos internacionales, lo publicaron en sus redes, y se puede mirar los productos tóxicos que se vertieron en Annobón desde 1988 para acá.

¿Exactamente en qué lugar está la isla?

Annobón es la cuarta isla que está en el Golfo de Guinea, en el que llaman así por una referencia, pero es el Golfo de África, que va a la isla de Santa Isabel o Malabo, luego está Santo Tomé, Príncipe y Annobón.

Es la isla más alejada y es también la más pequeña en tamaño. En población, pues tenemos alrededor de unas 3.000 personas que viven hoy en la isla, pero el 80-90 por ciento de la población no puede vivir ahí debido a la represión, debido al aislamiento, el abandono, el castigo, digamos, porque no hay ningún suministro por parte de Guinea Ecuatorial hacia la isla de Annobón. Cuando va el barco de Guinea, que va una vez al año, ahora va un poquito más porque tiene militarizada la isla, solamente el barco lleva los productos que cada annobonés en un cachivache, porque antes no teníamos ni maletas, que uno en un cachivache metemos las necesidades básicas para enviarlas a nuestras familias.

No hay fuente de ingresos, porque no hay sistema económico, no hay ninguna actividad económica en la isla. La gente planta su banana, su yuca, su manzana, sus tubérculos y es de lo que viven. No hay ni para comprar pan, no hay ningún establecimiento ni nada parecido a ningún punto de desarrollo en la isla. Está exactamente igual que hace 90 años, sin nada.

Cinco claves para entender la crisis

Exterminio cultural y genocidio lento: La isla de Annobón enfrenta represión, pobreza extrema y contaminación bajo el régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial, que amenaza la identidad y supervivencia de sus 3.000 habitantes.

Aislamiento geográfico y marginación: Ubicada a 595 km de Bioko y 180 km de Santo Tomé y Príncipe, Annobón sufre aislamiento geográfico, cultural y lingüístico, agravado por la dominación de la etnia fang en el gobierno central.

Movimiento independentista: Un creciente movimiento liderado por figuras como Orlando Cartagena Lagar busca autonomía y reconocimiento internacional, denunciando negligencia, explotación y abusos del gobierno ecuatoguineano.

Emergencia humanitaria y sanitaria: La población carece de agua potable, educación, sanidad y vive en pobreza extrema, con problemas como abuso infantil y desplazamiento forzado por la implantación de familias fang desde 2023.

Impacto ambiental de residuos tóxicos: En 1988, se vertieron 10.000 toneladas de residuos tóxicos, causando hambruna, calentamiento de aguas, muerte de fauna marina y deterioro de la producción agrícola, sin desarrollo económico en la isla.

