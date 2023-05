FOTO: Violencia en Rosario: ministros admitieron que "lo que se hace no alcanza".

AUDIO: Violencia en Rosario: ministros admitieron que "lo que se hace no alcanza".

Ministros del gabinete de Omar Perotti encabezaron esta tarde una reunión de trabajo en la Sede del Gobierno de la provincia de Santa Fe en Rosario, junto a jefes policiales a nivel local y provincial.

El encuentro se dio en medio de un nuevo raid de homicidios en la ciudad, con 7 crímenes en 36 horas. Al salir, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario que no está “satisfecho” con su gestión, que lleva pocos meses.

“Trabajamos con mucha polenta, ganas, enjundia, dedicación, vocación de servicio, pero los resultados no me satisfacen. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar más, recorrer más, afinar las cuestiones que tenemos que trabajar en equipo con la policía, el servicio penitenciario y otras áreas de gobierno, porque esto es estructural”, amplió.

En esa línea, el funcionario hizo hincapié en la sobrepoblación carcelaria. “Tenemos más de 2.300 pesos en Coronda, Las Flores y Piñeiro. Esto impacta en la capacidad operativa, asignar recursos para custodiar, llevar, traer y para que este cuidado”, declaró.

A su turno, Corach afirmó: “La intención fue reunir a todos los jefes de la Unidad Regional II y al jefe de la policía provincial para exigir el máximo compromiso, respuestas, poner a disposición todo lo que el Estado tiene para combatir el delito y, además, también transmitir que los resultados obtenidos claramente no satisfacen, no solamente a la población de Rosario sino a nosotros como gobernantes, no nos alcanza lo que estamos haciendo”.

“Hicimos y hacemos una inversión importante en móviles policiales, chalecos antibalas, pudimos dotar a todo personal policial con chalecos. Hasta policías veteranos hoy tienen su chaleco antibalas, municiones, armamento, equipamiento del 911. Todos recursos que están puestos en la calle”, concluyó.

Además de los ministros, participaron: el secretario de Seguridad de la provincia, Marcos Romero; el Jefe de la Policía de Santa Fe, Martín García; el sub Jefe de la Unidad Regional N°2, Iván González; y Jefes de Cuerpos Operativos de la policía de la provincia.