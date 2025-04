Vigilia por Malvinas: un homenaje a los héroes caídos a 43 años del conflicto

Esta tarde el Parque Nacional a la Bandera de Rosario será el escenario de una nueva vigilia por Malvinas, un evento anual que rinde homenaje a los héroes que lucharon en la Guerra de Malvinas, a 43 años de aquel conflicto que marcó la historia de Argentina. La cita será desde las 17 hasta la medianoche, y contará con una serie de actividades conmemorativas para recordar a los soldados caídos y reafirmar el compromiso con la soberanía nacional.

El acto está organizado por la Municipalidad de Rosario, en colaboración con el Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario y Generación Malvinas, entre otras instituciones. Este evento no solo tiene un carácter conmemorativo, sino también cultural, ya que incluirá una variada propuesta artística.



Federico Valentini, Secretario de Cultura de Rosario, destacó al móvil de Cadena 3 Rosario la importancia del evento: "Ya es un acto de los más grandes que tenemos a nivel cultural del país, acompañados por muchos artistas de la ciudad que son parte". Además, confirmó la participación de varios grupos musicales La Vanidosa, Cielo Razzo, Lele Lovato, Los Vándalos y Amapola.



Además de las presentaciones artísticas, el parque contará con carpas de diversas organizaciones, como el Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas, Malvinas en las Escuelas, Foro Patriótico Popular y la Universidad Nacional de Rosario, entre otras. Un espacio destacado será la presencia de la agrupación "Malvinas en la piel", un grupo de tatuadores que rendirá homenaje a los caídos a través de su arte. Finalmente, mañana, 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se realizará el acto principal para recordar y rendir homenaje a los caídos.



Informe de Juan Cruz Albergoli.