Vandalismo en zona norte: robo de cables deja un club a oscuras y genera alarma.

La comunidad deportiva del Club Sparta, ubicado en la zona norte de Rosario, se encuentra en estado de alerta después de un acto de vandalismo que dejó a sus instalaciones en un estado de devastación. Los miembros del club han sido víctimas de robos anteriores, pero esta vez, la situación ha alcanzado un punto crítico. Entre los elementos robados se encuentran reflectores recién instalados y, sorprendentemente, incluso un inodoro.

El robo genera preocupación entre los afectados, quienes se plantean la posibilidad de quedarse a pasar la noche en las instalaciones para proteger lo que queda. La falta de respuesta policial ante incidentes anteriores ha llevado a la comunidad del Club a buscar formas de garantizar su seguridad por cuenta propia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nos avisaron que había un inodoro tirado en cancha de siete. Así que, bueno, tratamos de venir lo más rápido, lo más rápido que pudimos. Y cuando llegamos, nos dimos cuenta de que hicieron destrozos", contó Mayra, de la subcomisión de fútbol, al móvil de Cadena 3 Rosario.

Y agregó: "No hay cables, no hay reflectores, se llevaron inodoros. Triste. Recién recorrimos las canchas que hacía dos, tres días que los habían puesto para poder hacer actividad en un horario nocturno."

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como corolario, el temor a más hechos vandálicos los tiene en vilo. “La situación es que al cortar la luz del cable principal no tiene los pocos reflectores que quedaron en cancha de siete, no tienen luz y quedarnos, porque como saben que cortaron la luz, van a venir por esos que quedaron. ¿Y cómo hacemos? Lamentablemente nos tenemos que quedar acá, esperando, sin saber si vienen armados, no podemos dejar que nos roben lo poquito que nos queda."

Informe de Agostina Meneghetti.