UTA Rosario se declaró en estado de alerta y podría haber paro de colectivos

En una asamblea de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Rosario, los trabajadores del transporte de corta y media distancia tomaron la decisión de declarar el estado de alerta debido a la falta de respuesta por parte de las empresas a demandas planteadas.

Entre las principales exigencias se encuentran deudas pendientes, negociación por viáticos y gastos de almuerzo y cena, así como la ausencia de un diálogo constructivo por parte de las compañías, según se informó desde el gremio.

Sergio Copello, secretario general de UTA Rosario, explicó en al móvil de Cadena 3 Rosario los motivos detrás de esta medida y la postura de las empresas ante las demandas de los trabajadores.

"Tenemos una serie de falencias. Tenemos alguna pequeña deuda de alguna empresa todavía con los trabajadores. Tenemos una negociación por viáticos de horarios y reintegro de gastos. Hoy no puede ser que la empresa quiera seguir pagando 700 pesos por un almuerzo o una cena", afirmó.

Y agregó: "Si el patrón nuclear dice no, no me siento porque no tengo plata, porque no lo voy a poder pagar, no te deja margen de negociación. Y lo que está haciendo la Cámara es eso. No tengo posibilidad de pagar, no lo hace".

"Acá se han olvidado del riesgo empresario, acá se han olvidado de las recaudaciones y acá se han olvidado de que, si uno tiene un negocio, el transporte no deja de serlo, si no sirve, hay que dejarlo", añadió.

Al ser cuestionado sobre si la coyuntura política electoral podría influir en la actitud de las empresas, Copello afirmó: "Es una consecuencia. Si es por eso, este año no podríamos haber reclamado nunca ".