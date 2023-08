Ministro de Transporte apoya a Massa: "Lo que no podemos hacer es romper todo"

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, analizó los resultados de las PASO, respaldó a Sergio Massa y arremetió contra Javier Milei. “Lo único que no podemos hacer es romper todo”, sostuvo.

En una entrevista en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, comentó: “Frente a la elección hay que tener serenidad y humildad para entender los resultados. Es un escenario de tres tercios con un cambio de agenda, donde se plantea la eliminación de los subsidios al transporte y otros beneficios”.

“Entonces un estudiante tendrá que pagar 600 pesos para viajar, necesitara 3 millones de pesos anuales para estudiar en una universidad arancelada, si sus padres se quieren jubilar habrá otro sistema privado…ese modelo cambia la agenda del debate. Y enriquece el debate: nunca antes se habían puesto en discusión tantas cosas. Es un buen momento de debate. Todo eso hay que bajarlo a la realidad, interpretarlo y pensar en lo que cada uno quiere”, siguió.

“Argentina vive un fenómeno tardío que ya pasó en Estados Unidos y Brasil. Hay muchas cosas que hacer, pero no hay que romper todo. Ponerle una bomba al Estado y tener todos los días posiciones contradictorias, no es difícil imaginar a donde nos llevan estas cosas. En Argentina todo eso ya pasó, ya lo vimos. Hay una dicotomía entre mejorar y romper todo. No destruyamos la economía, porque habrá muchos argentinos en una situación peor de la que estamos”, alertó.

La situación del transporte

Giuliano –que no pudo precisar la fecha en la que Massa vendrá Rosario, como había prometido- se refirió a las particularidades que atraviesa el transporte público.

“El sector tiene las dificultades propias de lo que fue normalizar después de la pandemia. En ese momento el mundo estuvo inmovilizado. Pero recuperamos el fondo compensador del interior del país. En 2018 Macri lo eliminó mediante un consenso fiscal firmado por los gobernadores. Tuvimos que recuperar ese fondo”, indicó.

“Ahora Milei plantea eliminar esos subsidios, eso significaría más de 600 pesos para que un estudiante pueda viajar”, agregó.

Y concluyó: “Defendemos subsidiar la demanda, el bolsillo del pasajero, sin tanta intermediación. Eso busca la SUBE, que es transparencia, permite darle trazabilidad al subsidio. Durante nuestra gestión la SUBE salió del AMBA”.