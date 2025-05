Taxis, Uber y de lo que no se habla: "¿Queremos precarización laboral o no?"

En un reciente encuentro con la comisión de servicios públicos del Concejo Municipal de Rosario, Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (ATTI), realizó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario una autocrítica y un análisis descarnado sobre la situación del transporte en la ciudad.

“La gente nos odia porque la tuvimos de rehén toda la vida”, había afirmado recientemente, reconociendo que el sector enfrenta una crisis de movilidad. En esa línea, destacó que el monopolio estatal en los servicios de taxis ha llegado a su fin. “Terminamos con la dictadura del estado en materia de movilidad”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Movilidad. Taxistas piden usar tarifa de fin de semana todos los días y sumarse a las apps En una reunión del Concejo, referentes del sector admitieron el desgaste del modelo tradicional y propusieron adaptarse al nuevo escenario de movilidad. Aseguran que la población ya eligió y que el taxi debe insertarse en plataformas como Uber y Didi. También solicitaron aplicar de forma permanente la tarifa que rige los fines de semana y feriados.

/Fin Código Embebido/

Aseguró que el fenómeno de las aplicaciones de transporte ha cambiado la dinámica y que es crucial reconocer esta realidad. “No puedo oponerme a un millón de personas que están de acuerdo con las aplicaciones y 4,000 taxistas. Esto es irreversible”, añadió.

Durante la charla, Cesca subrayó la falta de participación del usuario en la toma de decisiones sobre tarifas y servicios, un aspecto que considera fundamental.

“Nunca se le pidió la opinión al usuario. Acá, el acuerdo se hacía entre funcionarios y dirigentes”, explicó. Además, mencionó que los taxistas enfrentan un desfasaje en sus tarifas, lo que los coloca en desventaja frente a las aplicaciones.

El titular de la asociación propuso una posible solución: “Necesitamos sincerar que la aplicación vino para quedarse y buscar la forma de reducir costos para ser más competitivos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este sentido, sugirió que se implementara una tarifa alternativa, como la tarifa 3, que podría ser más familiar para los usuarios y menos impactante que un aumento convencional.

También abordó el tema de los costos fijos que enfrentan los taxistas, señalando que “el costo laboral es el 50% de lo que paga el usuario del taxi”. Indicó que muchos de estos costos son consecuencia de regulaciones que no se han discutido adecuadamente. “La culpa no es de Mario Cesca, yo soy el cartero que traigo el mensaje”, enfatizó.

Inseguridad y precarización

El representante de ATTI recordó que en años anteriores el sector enfrentaba entre uno y dos homicidios por año, lo que motivó la implementación de múltiples medidas de seguridad.

“En vez de perseguir la delincuencia, nos hacían poner cosas arriba de los taxis”, cuestionó, y agregó: “Eso incrementó el costo del sistema de seguridad: sistema de alarma, sistema de monitoreo... y eso hay que pagarlo, gratis no es”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dirigente sindical señaló que respaldó la incorporación de los choferes a un régimen de relación de dependencia, incluso participando en la firma del convenio colectivo. Sin embargo, cuestionó la falta de previsión financiera al respecto.

“Me parece bien que los choferes estén en relación de dependencia, estén blanqueados. Ahora, nadie dijo de dónde iba a salir la plata de eso”, expresó. “Hoy el costo laboral es el 50% de lo que paga el usuario del taxi”, afirmó Cesca, quien comparó: “Si estos cobran 5 y nosotros cobramos 10, los otros 5 es todo lo que tenemos de manos”.

También advirtió sobre los efectos de la competencia con servicios informales, a los que acusó de operar en condiciones laborales. “¿Queremos la precarización o no la queremos? Si no la queremos, hagamos algo para que eso no ocurra. Ahora, si la queremos, sácame a mí la responsabilidad de tener que resolver el problema”, señaló.

Entrevista de Lucas Correa.