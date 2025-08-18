Siniestro fatal entre auto y camión en Piñero: mujer murió y hay heridos

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional AO12, en la localidad de Piñero, donde un automóvil colisionó con un camión con acoplado, dejando como saldo una mujer fallecida y varios heridos.

El siniestro se registró alrededor de las 15:14, cuando un Chevrolet Meriva impactó contra un camión.

A raíz del fuerte choque, el auto se incendió, generando momentos de gran tensión en la zona. Testigos alertaron de inmediato al 911, y al lugar acudieron móviles policiales, personal de tránsito, bomberos y tres unidades sanitarias del SIES provenientes de Pueblo Esther.

Los equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas y asistir a las personas involucradas. Según los primeros informes, la víctima fatal viajaba en el automóvil siniestrado. Aún no se ha confirmado su identidad.

El tránsito en la zona fue interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.

Informe de Agostina Meneghetti.