En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Talleres vs. San Martín (SJ)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio Rosario Notas

Siniestro fatal entre auto y camión en Piñero: mujer murió y hay heridos

Se registró pasadas las 15, cuando un Chevrolet Meriva impactó contra un camión. A raíz del fuerte choque, el auto se incendió, generando momentos de gran tensión.     

18/08/2025 | 17:11Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: siniestro fatal ea la altura de Piñero.

  1.

    Audio. Siniestro fatal entre auto y camión en Piñero: mujer murió y hay heridos.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este lunes por la tarde en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional AO12, en la localidad de Piñero, donde un automóvil colisionó con un camión con acoplado, dejando como saldo una mujer fallecida y varios heridos.

El siniestro se registró alrededor de las 15:14, cuando un Chevrolet Meriva impactó contra un camión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A raíz del fuerte choque, el auto se incendió, generando momentos de gran tensión en la zona. Testigos alertaron de inmediato al 911, y al lugar acudieron móviles policiales, personal de tránsito, bomberos y tres unidades sanitarias del SIES provenientes de Pueblo Esther.

Los equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar las llamas y asistir a las personas involucradas. Según los primeros informes, la víctima fatal viajaba en el automóvil siniestrado. Aún no se ha confirmado su identidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tránsito en la zona fue interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho