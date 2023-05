Se normaliza la actividad en el Puerto Rosario: el gremio hizo graves denuncias

Luego de casi 48 horas con actividad nula o irregular en zona portuaria de la ciudad, hacia la tarde de este miércoles comenzaban a normalizarse los trabajos en la Terminal Puerto Rosario (TPR), a donde aguardaban entrar más de 200 camioneros apostados junto a sus vehículos.

Desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), afirmaron al móvil de Cadena 3 Rosario que se resolvió “en asamblea” volver a tomar actividades, luego de que se cayera la conciliación obligatoria dictada el martes por el Ministerio de Trabajo provincial.

“No violamos en ningún momento la conciliación obligatoria, lo hace la empresa. Lamentablemente no estaban dadas las condiciones y hoy tampoco: vamos a asumir el riesgo de trabajar para que los compañeros camioneros, que no tienen nada y están tirados acá, hacinados, puedan trabajar e irse a su casa. Recién hubo una discusión entre trabajadores. No lo voy a permitir como dirigente gremial”, declaró César Aybar, secretario general de la seccional local del Supa.

Trasfondo. “Habíamos planteado una serie de puntos básicos: sentarse sindicato y empresa a diseñar la operación con el comité mixto de higiene y seguridad, para tratar de hacer la operación lo más segura posible. Se dio vuelta la taba en el momento, la empresa dijo que iban a manejar las cosas como querían”.

Énfasis. “Claramente que las operaciones están a cargo de la empresa. Pero quedó claro que cuando el sindicato o los trabajadores que entienden no están sentados en la diagramación de operaciones, tenemos víctimas fatales. Las tres que tuvimos bajo esta gestión de TPR, es porque la empresa tomó la decisión unilateral de no sentarse con los trabajadores del puerto”.

Más denuncia. “Los compañeros no pueden dejar de hacer los trabajos porque están continuamente con supervisores que han puesto fuera de convenio, suspendiendo, con apercibimiento, un acoso laboral permanente. Vamos a presentar otra denuncia más, tuvimos un conflicto muy fuerte hace un poco y veníamos denunciando las condiciones de trabajo. ¿Cuántos muertos más tenemos que tener en el Puerto Rosario para que se tome conciencia de la precariedad?”.

Vía legal. “Pretendieron ponerle chaleco salvavidas cuando no lo tenía. La empresa todavía no se comunicó con la familia de nuestro compañero fallecido. La familia tomó la decisión de dar el poder correspondiente a nuestros abogados penalistas y vamos a presentar denuncias contra todo el directorio de TPR, por nuestro compañero Juan Contreras, lo quiero decir con nombre y apellido porque ayer en la audiencia el gerente general solo atinó a decirle que era un colaborador del puerto. No le da la cara”.