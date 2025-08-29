Reforma: Aleart pide frenar la constituyente y lo cruzaron desde el oficialismo

El proceso de reforma constitucional en Santa Fe tuvo este viernes un capítulo atípico. El bloque de convencionales de La Libertad Avanza (LLA) ingresó este viernes un proyecto de resolución para solicitar la suspensión inmediata de los trabajos de la Convención del 25 hasta que la Justicia se expida sobre un recurso de amparo que busca declarar inconstitucional la ley de necesidad de la reforma, la Ley 14.384, sancionada en diciembre de 2024.

La iniciativa libertaria llega en un momento crítico, cuando restan apenas dos semanas para que se cumpla el plazo máximo de 60 días que la propia ley estableció para que la Convención concluya su labor. El proyecto fue girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para su análisis, mientras la Convención continúa sesionando con normalidad.

El conflicto se intensificó luego de que la Fiscalía de Cámara emitiera un dictamen no vinculante en el marco del amparo promovido por LLA, en el que concluyó que la ley que da marco a la reforma es inconstitucional. Este pronunciamiento judicial desató un cruce de declaraciones entre los actores involucrados.

El convencional de LLA, Juan Pedro Aleart, fundamentó a Cadena 3 Rosario la postura de su bloque en tres ejes centrales que, a su juicio y según el dictamen fiscal, vician de ilegitimidad todo el proceso.

La Fiscalía de Cámara emitió un dictamen en el marco del amparo promovido por La Libertad Avanza, concluyendo que la Ley 14.384, que declaraba la necesidad de una reforma constitucional, es inconstitucional.



?? https://t.co/Kvimjk8swP pic.twitter.com/6h10iIBVlF — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 29, 2025

“En primer lugar, que la ley, esta ley de necesidad de reforma, como dijimos desde el principio, es una ley que encorseta el debate, que le quita soberanía a la convención, porque no solamente nos dice qué artículos modificar, sino cómo y qué incluir. O sea, prácticamente han querido que sea una escribanía esta convención”, afirmó Aleart.

En segundo lugar, cuestionó la exclusión de miembros del Poder Judicial de la Convención: “El otro punto es que no habilitaron a que integrantes del Poder Judicial puedan ser candidatos y por lo tanto estén sentados ahí con nosotros para debatir con conocimiento”.

Finalmente, apuntó contra el sistema electoral elegido, al que consideró diseñado para beneficiar al oficialismo: “La justicia en este caso entendió (…) que hay una sobrerrepresentación y que claramente fue decidido de esa manera, esto lo decimos nosotros, para beneficiar al gobernador… con todos los senadores que fueron candidatos en sus departamentos, votándole a favor la posibilidad de la reelección a Pullaro, termina de cerrar todo y se termina de entender”.

La réplica: "Disparate legal"

Desde el gobierno provincial, la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, salió al cruce y calificó el dictamen fiscal de “disparate”, remarcando que se trata de una mera opinión y no de una sentencia firme.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, calificó como "un disparate" el dictamen de la Fiscalía de Cámara que declaró inconstitucional la Ley 14.384, la norma que promovía la reforma constitucional en Santa Fe.



?? https://t.co/Kvimjk8swP pic.twitter.com/tQ8lLmVdkv — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 29, 2025

“Una opinión, un dictamen, no es un área, no tiene fuerza de sentencia porque es un disparate, disparate legal… ¿cómo va una fiscal a declarar inconstitucional un proceso de reforma que está por encima de las decisiones judiciales?”, cuestionó Enrico.

El ministro destacó la jerarquía supraconstitucional del cuerpo convencional y la legitimidad de origen de sus integrantes: “Acá está un cuerpo constituyente convencional que tiene jerarquía constitucional, o sea están sentadas las personas que fueron votadas por la población. No se puede parar un proceso de tan importancia”.

Enrico además insinuó que detrás del dictamen fiscal podrían existir motivaciones políticas, señalando su timing: “Me llama la atención que salga después de que se aprobó la reforma que implica la posibilidad de la reelección del gobernador”.

Informe de Matías Arrieta.