Pullaro: "Puedo asegurar que este será el año menos violento de la provincia"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se refirieron al reciente doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo , líderes de la barra de central, este lunes durante una reunión de la Junta Provincial de Seguridad.

“Fue un hecho de conmoción lo que sucedió el sábado, porque la figura era una figura reconocida en Rosario, pero la estructura de trabajo en seguridad pública no es la misma que teníamos hace tiempo atrás. Por eso a mí me dolió mucho que muchos salieron a plantear cómo que la ciudad se iba a volver a descontrolar. Es no leer o no estudiar lo que está sucediendo”, dijo Pullaro.

Y amplió: “Construimos esas políticas públicas y no digo que subestimemos la situación, porque indudablemente el hecho puede traer una escalada de violencia, pero el Estado está preparado distinto, en menos de 12 horas había un comando operativo de crisis planificando lo que iba a suceder, la unidad regional moviendo los recursos, la Fuerza Federal moviendo los recursos en función de los informes de investigaciones y de inteligencia”.

Uno no quiere nunca pasar por optimista, porque el que pasa por optimista pasa por zonzo en la vida y el que es pesimista parece que es el precavido y el vivo, pero yo quiero valorar lo que hicimos acá, porque la verdad que la caída es significativa de los datos en materia de violencia y de seguridad pública…. les puedo asegurar que este va a ser el año menos violento de la provincia”.

Avances

En tanto, en su intervención y en línea con el gobernador, el ministro Coccoccioni destacó la importancia de no desestabilizar los avances logrados en materia de seguridad en la provincia.

“Falta mucho, pero mucho por hacer, pero que no se ponga en juego lo logrado con mucho esfuerzo de todos, de los legisladores, del Poder Ejecutivo, de Nación, provincia, del municipio, del Poder Judicial”, expresó.

El ministro también valoró el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado, afirmando que “hemos avanzado muchísimo en una problemática que nos golpeaba fuertemente en la provincia de Santa Fe”.

“La ley de narcomenudeo se trabaja de manera consciente, se articula con la justicia federal y lo que hizo tener un impacto directo sobre la disminución de violencia letal”, aseguró, quien también mencionó la reciente detención de policías involucrados en delitos relacionados con drogas como un ejemplo de la depuración institucional.

Inversión

En el ámbito de la inversión en seguridad, el ministro destacó que se están destinando más de 200 millones de dólares, incluyendo la compra de 960 patrulleros, 500 motos y 69 millones de dólares en cámaras de seguridad con inteligencia artificial para Rosario, que se convertirá en “la ciudad más monitoreada de la República Argentina”.

Finalmente, Cococcioni confirmó que se están realizando ajustes en el Plan Bandera y que se busca reforzar la seguridad en las áreas con mayores riesgos de violencia, lo que incluye la colaboración de fuerzas federales.

“Es importante cómo las instituciones van depurando”, concluyó el funcionario.

Informe de Agostina Meneghetti.