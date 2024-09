Polémica por controles de narcolemia en la Terminal de Rosario: "Parece mentira"

En un reciente análisis sobre los controles de narcolemia realizados en Rosario, el médico pediatra y experto en seguridad vial, Osvaldo Aymo, se refirió en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario en a la controversia surgida tras la divulgación de resultados positivos en pruebas a tres choferes que transportaban estudiantes , las cuales fueron contradichas horas más tarde a partir de un control más exhaustivo.

Tiempo atrás ya hubo casos similares , que también habían sido puestos en tela de juicio posteriormente. Aymo, quien ocupó hasta diciembre de 2023 la Secretaría provincial de Seguridad Vial, destacó que, a pesar de los resultados iniciales, las contrapruebas solicitadas por la CNRT dieron negativo, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y la comunicación de estos controles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Esto parece mentira, la Argentina es muy particular. En 2017 ya discutimos esto cuando se presentó la ordenanza de controles de narcolemia”, comentó, y subrayó la importancia de contar con tecnologías precisas y procesos estandarizados para evitar confusiones. Según el especialista, “mientras no haya un aparato indubitable, no puede haber condena”.

Aymo también explicó la diferencia entre la alcoholemia y la narcolemia, señalando que en el primero se mide una concentración específica de alcohol en sangre, mientras que en la narcolemia el resultado es simplemente positivo o negativo.

“Si yo me fumo un porro ahora, puede que en saliva no puedan detectar restos de cannabis hasta cuatro o cinco días después”, advirtió, lo que genera dudas sobre la capacidad de los controles para reflejar el estado real de un conductor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El médico enfatizó la necesidad de educar a la población sobre estas diferencias y de esperar los resultados de las contrapruebas antes de hacer declaraciones públicas. “Hay que hacer campañas de educación para decirle a la gente que no es lo mismo narcolemia que alcoholemia”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de que la metodología de comunicación cambie tras este incidente, Aymo se mostró cautelosamente optimista: “Espero que sí, pero ya pasó antes y también fueron negativas las contrapruebas. Esto nos tiene que llamar la atención”, concluyó.

La situación pone de manifiesto la complejidad de la seguridad vial y la importancia de realizar controles adecuados y bien comunicados, para no poner en tela de juicio la efectividad de las medidas implementadas.

Entrevista de Lucas Correa.