Pier, antes de su show en Rosario por los 30 años: "El rock nunca está de moda"

El reconocido grupo de rock argentino, Pierre, quien visitó a Cadena 3 Rosario en la Feria Internacional del Libro. En el marco de su gira por los 30 años de carrera, los músicos expresaron su entusiasmo por el evento y la ciudad de cara a su próxima presentación el 20 de septiembre en el Centro Cultural Güemes, donde esperan conectar con sus seguidores en una noche especial.

“La verdad que por lo que pudimos recorrer, muy interesante, un montón de gente, así que está bueno”, comentó el vocalista Ramiro Cerezo. Durante la conversación, recordó sus inicios en la ciudad: “El primer show nuestro fue en García, después tocamos en el Dixon, en Pugliese, en Galpón 11... siempre nos tratan de la mejor manera”.

Al hablar sobre el significado de cumplir tres décadas en la música, afirmó que “la permanencia y la existencia ha sido uno de los grandes alicientes nuestros”. Además, destacó que su pasión por el rock and roll se ha renovado a lo largo de los años: “La música la hacemos para que llegue a la mayor cantidad de público posible”.

El grupo se prepara para un recital que promete ser un repaso de su trayectoria. “Vamos a hacer un recital de rock and roll, el contacto con nuestra gente y festejar 30 años”, explicó.

Al ser consultados sobre cómo han logrado mantenerse relevantes en una industria que cambia constantemente, señalaron que “el rock es una música que nunca estuvo de moda” y que su esencia perdura a lo largo del tiempo.

Con respecto a la posibilidad de experimentar con nuevos estilos, el cantante fue claro: “No tenemos tiempo para andar haciendo más o menos mal algo que no es lo nuestro”. Sin embargo, no descartó colaboraciones genuinas con otros géneros, siempre que surjan de manera natural: “Podría pasar... pero no ir a buscar una colaboración artificialmente”.

La banda también anunció “La invitación está hecha para todos ustedes”, concluyeron. También visitarán varias ciudades del país, incluyendo Río Cuarto, San Francisco, Corrientes y Mar del Plata, cerrando en octubre en Capital Federal. “Estamos muy contentos. Ha sido, para nosotros, girar nos encanta”, finalizó el vocalista, reafirmando su compromiso con la música y el público.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.