Pettinato: el espíritu de Sumo, recuerdos en Rosario y la salud de su hijo.

Sumo x Pettinato es el proyecto en el que el saxofonista de la mítica recrea, en forma personal, la historia de la emblemática formación de la que fue parte en los años 80 y que hoy, a sus 60 años, se transforma en una nueva búsqueda artística que lo traerá este viernes 14 de julio a Rosario, para presentarse desde las 21.30 en el teatro Broadway.

Para llevar adelante el disco y los shows, el también comediante y conductor de radio y TV convocó a varios músicos: Martin Minervini (batería), Rafa Franceschelli (bajo), Esteban Latrecchiena (guitarra), Fernando Kabusacki (guitarra) Silvio Marzolini (teclados) y el mismo Roberto Pettinato (guitarras, voces y saxo), bajo la producción de Damián Sequeira.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Pettinato afirmó que “no es un homenaje ni tampoco un tributo” porque esos “en general, no tienen un integrante original”. Y remató: “Siempre pongo el caso de Ringo Starr, digo que soy como Ringo, que va a morir tocando Submarino Amarillo”.

Recuerdo y expectativa de Rosario. “Mi tía, mis tíos, todos de la quebrada del Saladillo. Los veranos en Rosario eran… comíamos carlitos, íbamos a la librería Ross. Toda ciudad, sea grande, chiquita, en el medio del desierto, siempre hay un lugar de rock... yo no quiero estar con gente careta. Eso espero encontrarme cuando vayamos a Rosario el viernes. Soy muy del after en ciudad, en capital no salgo ni que me paguen”.

El sonido de Sumo. “Haber estado 7 años ahí adentro, sé muy bien el sonido que tenía que tener. Cerré los ojos y era el espíritu de Sumo me dijo alguien, y fue el mejor piropo. Esa es la idea que vos lo escuchas y decís… ¿habrán sido así de locos? Vos lo sacas a Luca y el grupo era loco igual, no era nada más que la voz. Estaba todo ahí igual”.

Chiflados. “Muchas de las cosas que hice en este grupo es de generar cosas que charlábamos con Luca y después no las hacíamos, le gustaba Genesis, Yes, toda una música medio chiflada, progresiva. Y sumo cuando no hacíamos reggae, hacíamos eso, era un grupo bastante chiflado”.

Para siempre. “Lo escuchas a Divididos y no decís sigo a Ricardo Mollo. No seguís a German (Daffunchio) por la vida, decís viene Las Pelotas. Enseguida tuvimos una capacidad de familia y ese espíritu. Sigo perteneciendo, no te vas más de esta familia: no sos nunca un ex sumo”.

Humor y época. “El humor es sagrado, como dice Ricky Gervais., uno puede hacer humor sobre todo lo que quiera en el mundo; y si no, te levantas y te vas”.

La salud de su hijo Felipe. “Está muy bien, su recuperación y después está la inserción social. Las cosas continúan, pero no es algo tan así como que somos todos felices. Hay que reinsertarse y ver cómo hacerlo. Pero ese tema está muy bien, es algo privado de la familia, porque la prensa siempre se mete. Qué sentido tiene hablar, desde que la justicia empezó a estar en programas de espectáculos y no en tribunales todo se fue al demonio”.

Invitación al show. “Vengan porque van a escuchar algo distinto a lo que es un tributo a Sumo, es una segunda oportunidad que le da Dios en la vida, no esperemos a que Roberto no esté”.