Raúl Lavié festeja 70 años de actividad: "La música siempre está en movimiento"

El cantor de tango y actor Raúl Lavié festeja 70 años con la música y se presenta este sábado 24 de junio en el teatro Broadway de Rosario.

En la previa de su show, el histórico intérprete visitó Viva la Radio por Cadena 3 Rosario y recordó momentos entrañables de su vasta trayectoria, al tiempo que anticipó lo que será su presentación en la ciudad y hasta se animó a hablar del “recambio generacional” en la música.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sensaciones. “Se me despiertan los sentimientos, recuerdos, alegrías, tristezas, todo junto. A pesar de que no viví demasiado en Rosario (habrán sido unos diez años), muy cerca de acá, en Álvarez empezó mi carrera”.

Inicios. “De chiquito mi mamá no podía cuidarme. Nací aquí en Rosario y me entregó a mis abuelos que vivían en Sunchales. De ahí estuvimos un tiempito en Rafaela, cuando tenía 6 o 7 años, y a los 17 el destino dijo que me tocaba empezar en buenos aires, seguir, pero en Álvarez empezó mi carrera”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Acercamiento al arte. “Cuando tenía 14 años teníamos radio, pero no escuchaba, de música nada. De pronto se dieron las circunstancias. A los 15 años, debutaba con una orquesta característica y ahí comenzó mi historia”.

Contacto con otro grande. “En el ‘65, me llama Piazzolla para hacer algo juntos que finalmente no se hizo; me vuelve a llamar en el ‘68 y yo no estaba, vivía en México haciendo “Hello, Dolly!”, con Libertad Lamarque. Volví en el 69 cuando estaba en pleno auge y en plena difusión ‘Balada para un loco’. Ahí creció la relación con Astor, hasta su muerte”.

Goce. “Disfruté mucho lo que el destino me deparó porque yo creo que estamos signados por un camino ya hecho o armado… tantos años, felizmente, haciendo este arte maravilloso que no solamente es la canción sino también la actuación, que me dio grandes disfrutes en cine y teatro”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tendencias. “Estuve con muchos jóvenes en la entrega de los premios Gardel, tienen respeto y afecto por mí. O la mamá o los abuelos me querían y me seguían, entonces se sacan la foto conmigo. La música tiene que estar en movimiento siempre. Los cambios generacionales se producen siempre. En su momento, me adapté y fui como los jóvenes de hoy”.

Trayectoria. Lavié actuó en más de 30 obras de teatro, 17 largometrajes para cine, además de sus trabajos en programas de televisión, comedias musicales y telenovelas. Compartió escenarios internacionales con figuras como Gidon Kremer, Cacho Tirao, Libertad Lamarque, Juan Carlos Copes y Astor Piazzolla, con quien realizó varias giras mundiales. En la Argentina grabó con las más importantes orquestas como las de los maestros Héctor Varela, Héctor Stamponi, Ángel D'Agostino, Osvaldo Piro, Horacio Salgán y Osvaldo Fresedo, entre otros. Además, el "Negro" Lavié se presentó en Broadway obteniendo cuatro nominaciones para el premio Tony en el año 1986, y fue nombrado visitante ilustre de Los Ángeles (EE. UU.) y Tokio (Japón), y ciudadano ilustre en Chubut, Bariloche, Mar del Plata y Rosario.