Laura Azcurra y Valeria Stilman: la magia de la improvisación en Viva la Radio

Laura Azcurra y Valeria Stilman traen a Rosario Tita & Rodhesia, la obra de improvisación con música en vivo, este viernes 23 de junio a las 21 en el Gran Salón de Plataforma Lavardén.

Las protagonistas, interpretadas por estas dos grandes actrices que visitaron Viva la Radio por Cadena 3 Rosario en la previa del show, son dos mujeres unidas por el debate de las formas hegemónicas del pasado con la nueva visión abarcativa y diversa de los nuevos tiempos.

Desarrollo. Con el músico en escena Juan Pablo Martini, construyen delirantes historias junto al público que se encomienda a la misión de ayudar con la consigna, proponiendo ideas y títulos, para que las intérpretes compongan una noche hilarante que muta en cada presentación.

Interacción. “Las funciones van variando, la creatividad está y hace que todas las sean distintas por mas que haya algún público más tímido, su participación es estar en las butacas y arrojar ideas, no es corporal, no entrevistamos ni hablamos”.

Inconsciente colectivo. “Se arma como un vox populi, nunca sabemos bien quien tiró la propuesta. Al público lo entusiasma y después de la función nos lo manifiesta”.

Génesis. “Veníamos haciendo ciclos de improvisación en parque Leloir y dijimos ‘nos subimos nosotras, nos conocemos hace mil años, hicimos cosas juntas’. Y nos resultó algo necesario, dentro del bagaje para improvisar, fue tan hermoso lo que surgió para la deconstrucción que nos tuvimos que hacer cargo de esta dupla explosiva”.

Jugar. “Siempre la ‘impro’ como técnica del teatro está muy asociada con el deporte: estar pasando la pelota, en actitud receptiva, alerta. No sabés qué va a venir. Somos dos jugadoras y tenemos un pianista que va improvisando con nosotras. Nos ataja y estimula. Lo que él sienta, desde el universo sonoro, nos va inspirando y la situación va para un lado o para otro; los personajes cambian”.

Postura. “Hay una perspectiva de género también, que va apareciendo. Lo mágico del teatro es que hay una mínima transformación, uno acepta la convención de meterse en una historia y sabe que no está realmente ahí, pero de alguna manera sí. Si no hay público no se completa ninguna obra”.