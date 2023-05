Jean Pierre Noher y los secretos de De La Rúa en la serie "Diciembre 2001"

"Diciembre 2001", la serie de thriller político basada en el libro "El palacio y la calle", del periodista Miguel Bonasso, que recrea los hechos que llevaron a la profunda crisis socioeconómica de fines de ese año en Argentina, llega el próximo 7 de junio a la plataforma Star+ con los papeles protagónicos a cargo de figuras como Jean Pierre Noher, Diego Cremonesi, Luis Machín y Luis Luque.

Con el lanzamiento de sus primeras imágenes de adelanto en video, la tira adaptada por el guionista Mario Segade ("El puntero") y dirigida por Benjamín Ávila ("Infancia clandestina") dio a conocer además que desembarcará en el streaming con el estreno en simultáneo de los seis episodios de 40 minutos cada uno que la componen.

“Siempre me sigue sorprendiendo este oficio. En el 2000, hice de Borges y eso fue una llave, una bisagra en mi carrera y después hice de Coppola y de repente ahora pinta De la Rúa. Me encanta, me divierte, me parece que después de 40 años de laburo es muy difícil no repetir, entonces siempre uno está tratando de encontrar, componer, pero cuando se trata de personajes así, tan populares, tan conocidos, en fin, el riesgo es muy grande” dijo el protagonista Jean Pierre Noher en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

El actor. “Lo que intentamos los actores es recrear el personaje desde uno, tratando de no traicionar el imaginario de la gente. Si no me sacaban, si no me pelaban, no hay forma. Porque yo no tengo el chupete, no tengo la nariz de De La Rúa, no hay forma. Es muy riesgoso porque De La Rúa es un personaje que ha sido muy imitado, excelentemente, pero con otro concepto, el de la comicidad, acá se trata de ver al ser humano”.

El personaje. “Se trata de ver a la persona más allá del político y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, que eran personas, no eran ningunos iluminados, evidentemente, eran personas que les estaba ocurriendo cosas, les estaba explotando el país en las manos y este hombre se encontró con esa situación”.

Rodaje. “Esto lo rodamos en pandemia, lo último que había hecho era en Brasil, era toda una situación muy especial, para todos era meternos en una cosa medio vintage, porque ya el 2001 termina siendo otros celulares. Uno tenía un celular para cada político con el que tenía que hablar. Inclusive un mundo sin redes sociales, hablar de los diarios, de lo que pasaba respecto a la comunicación y cuál era el impacto que hoy con las redes sociales, en segundos nada más, funciona totalmente distinto y pasó hace nada más que 22 años”.