Rally Barrionuevo: "En Rosario tengo mi historia y la gente lo respeta mucho"

Rally Barrionuevo se convirtió en uno de los momentos más esperados y ovacionados durante las festividades del Día de la Bandera en Rosario.

El gran escenario montado en el Parque Nacional a la Bandera, en el Monumento, fue testigo de un espectáculo lleno de energía y emociones, donde el reconocido cantautor –en soledad- deslumbró al público con su música y carisma. Al bajar, habló con Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Disfrute. “Muchísimo disfrutamos, también nos propusimos llegar un día antes para descansar y estar aclimatados, comer un pescadito. Comimos boga y empanadas de surubí. Impresionante”.

Cariño rosarino. “En Rosario tengo mi historia, me acuerdo que vine cuando tenía un puñado de canciones, era un muchachito y me recibieron en la Lavardén, sala histórica, y pude ahí encontrarme con algo que me sorprendió: un cariño que no sabía que estaba. No solamente por cuestiones de tiempo, no había redes sociales ni nada, había un conocimiento de mi música y cantamos a partir de ahí por primera vez, empezamos a venir siempre desde entonces. Venimos un montón, hemos hecho muchos amigos acá”.

Sensaciones. “Hoy lo sentí muy genuino, la gente respeta mucho mi historia, hace ya un tiempo que vengo tocando en solitario, que para mí me implica un desafío enorme, pero a la vez he recuperado cierta relación lúdica con la música”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Espontaneidad. “Cuando decidí tocar en formato solitario pensé cómo hacer para divertirme al máximo. Primero no armo repertorio, eso hace que aumente la adrenalina. Decidí en la escalera la canción con que arrancaba el show. Si hubiera armado algo rígido no hubiera salido quizás la versión que hice de Aurora”.

Fiesta popular. “He observado mucho el público, he visto todas las generaciones juntas en este concierto, estoy contento por todo lo que ha pasado. Venía de días de mucho resfrío y no sabía si me iba a funcionar la voz, no estuvo al 100% como quisiera, pero siento que funcionó”.

Entrevista de Agostina Meneghetti.