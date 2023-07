'Pájaro' Gómez, de Vilma Palma: "Es difícil explicar lo que pasa con el grupo"

El legendario grupo rosarino Vilma Palma e Vampiros, creador de hits de los 90 como "La Pachanga", "Auto Rojo", "Bye Bye" y "Mojada", entre tantos otros, se presentará el 10 de noviembre en el Anfiteatro Humberto de Nito de Rosario y al día siguiente (11 de noviembre) en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires como celebración de sus 33 años de trayectoria.

El mítico cantante y compositor de la banda, Mario “Pájaro” Gómez, estuvo en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario y repasó los hitos de sus más de tres décadas de trayectoria, plasmadas el año pasado en un documental impulsado por María Victoria Barbeito y dirigido por Eduardo Sánchez.

Fenómeno. “Difícil explicar lo que pasa con el grupo, es una banda traccionadora. Y digo que es la gotita que siempre cae y en todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos para abajo. Si bien nos fue bien en Europa, fuimos y volveremos a España e Italia, cuando vamos a Ecuador, Perú cada vez más gente nos escucha y va a ver”.

Target. “Si fueran tipos de 50 o 60 como yo… pero son todos pibes. El último fue un festival alternativo. Eran 20 mil personas, todos chicos jóvenes, y vos decís qué está pasando acá. No es que me tire a menos, pero no es que estamos rotando todo el tiempo con videos, es puro laburo de lo que pasa con Spotify, Youtube, los pibes se realimentan de eso, sumado a que si estás bien de la garganta y la banda en vivo te pisa…”

Gira aniversario. “Era hora también de planificar Argentina, son varios shows confirmados y va a estar bueno. Tenemos tres seguidos en Perú, el 10 nos vamos a Colombia, otra vez son seis shows, volvemos el 20, tenemos Santa Cruz y Cochabamba en Bolivia. Comodoro y otro más en Argentina. Y después ya octubre y noviembre dedicado a Argentina, Tandil, Jujuy, Salta, Tucumán, Bahía Blanca, Córdoba. El 10 de noviembre, el Anfiteatro híper cerrado”.

Método y burguesía. “El método es que el que crea las melodías soy yo, a veces me puteo a mí mismo porque salen cosas horribles y cuando salen tener este aparato que te caga la vida que se llama celular y vas probando y tocando, grabando. Uno se aburguesa, cuando ves el bombardeo de que sacan un corte y duraba tres meses, ahora cada un mes un tema, no va más. Es una vorágine que te come el cerebro. Qué bueno los que tienen esa cabeza. Yo no puedo hacer temas para sacar a ese ritmo. Por lo menos yo que soy el más loco de todos y me hago cargo, pienso que tiene que fluir. Y ahí sale. Capaz ahora no me pinta nada. Nos cuesta arrancar, una vez que arrancamos…”

Irrepetible. “Un tema como Auto Rojo no me sale más, aunque me salga la reencarnación del Che Guevara. Los únicos fueron Mc Cartney o Lennon, que los tocó Jesucristo, no sé. Hay una base de 15 temas de Vilma Palma que son el vivo, y yo creo que eso no se puede superar. No busco hacer algo igual porque no me va a salir algo como eso. Hay muchos temas buenos de los últimos discos que no tienen difusión porque la gente quiere los clásicos de una banda como la nuestra que la luchó y explotó”.