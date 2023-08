Perotti: "El que dice que es una sorpresa lo de Milei vivía en un frasco".

El mandatario santafesino Omar Perotti admitió este martes que se tenía en claro que iba a haber una devaluación “por el acuerdo con el FMI”. También se permitió decir que a partir del resultado de las PASO nacionales del pasado domingo, queda expuesto que "las elecciones están abiertas, tanto las provinciales como las nacionales".

Además, en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario realzó la inversión en áreas como salud en referencia a un posible gobierno de oposición, al inaugurar elementos de infraestructura hospitalaria en Rosario, junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano.

Otra etapa. “Seguramente, viene ahora una etapa donde se han ordenado cada uno de los frentes y vendrá saber cómo cada uno va a llevar adelante la política de salud, cómo va a llevar adelante cada una de las estrategias de gobierno que la gente tendrá que analizar y tomar”.

Crisis. “En crisis donde los más débiles son los que más pierden. Ojalá tengamos, después de algunas de estas medidas, un control mayor sobre la inflación. Mantener los niveles de empleo es algo importante, pero no mantener el poder adquisitivo es algo que golpea y mucho. No se daba que tener empleo significaba no llegar a fin de mes, no tener lo básico cubierto, y eso nos está pasando. Nos obliga a estar fortaleciendo todas las instancias nuestras desde el esquema provincial, como lo hemos hecho en su momento en la pandemia, fortalecer la asistencia alimentaria en cada uno de los barrios”.

¿Sorpresa? “Para nosotros no es sorpresa lo de Milei en la provincia. Veníamos haciendo un seguimiento en encuestas y existía. Y cuando te sentás a dialogar con profundidad con la gente, también existía algo que no te decía lo mejor Milei, pero sí te describía una situación de disconformidad de los dos últimos gobiernos nacionales, sentir que ninguno te había dado la respuesta plena”:

Señales. “La provincia de Santa Fe es una señal muy clara de eso. Como en pocos días hay un giro de lo que muchos pensaban que ya eran votos permanentes de Junto para el Cambio, dejaron de ser. Quienes habían obtenido muchos votos y uno a veces tomaba esas cosas como referencia para sumarlos al lado del candidato y terminaron cuartos en la elección. Esto significa que hay una elección abierta en la provincia y en la nación”.

Herramienta. “El ciudadano se ha puesto firme, exigente con su voto. Y creo que la política tiene que estar a la altura de dar esas respuestas y no enojarse por si alguien viene fuera de la política y tiene su irrupción y demás. Jamás me voy a enojar con quien usa las herramientas de la democracia. Tiene todo su derecho a serlo. No hay duda, el que dice que es una sorpresa lo de Milei creo que vivía en un frasco. Y eso puede ser también a veces lo que lleva a alejarse de la gente”.

Bienvenido. “Quizás tuvo la ventaja de no haber sido parte, de ser parte de lo nuevo. Bienvenido a lo nuevo porque trae aire fresco, trae cuestionamientos, sacude ciertas estructuras que a lo mejor dan por sentado la creencia que la gente está bien o está satisfecha, y no es así”.