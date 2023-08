Milei dijo que le “robaron” 5 puntos y no descartó que el Gobierno termine antes

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que le “robaron al menos cinco puntos” en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo, en las que fue el postulante más votado, y no descartó que, si se agrava la crisis del país, el Gobierno “termine antes” de diciembre su mandato.

En una entrevista televisiva con el canal Todo Noticias (TN), Milei dijo este martes a la noche que, tanto desde el oficialismo como Juntos por el Cambio (JxC), le sacaron boletas el día de los comicios y, en ese contexto, afirmó: “Estamos en condiciones de ganar en primera vuelta”.

En ese contexto, el líder libertario consideró que “puede pasar” que Alberto Fernández deba abandonar el poder por adelantado y, si eso sucediera, señalo que está “en condiciones de asumir mañana”.

Javier Milei habló tras el triunfo de su partido en las elecciones PASOhttps://t.co/Tg9ArUPS7y pic.twitter.com/VsArjR6Hbu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 16, 2023

Con respecto a la primera vuelta electoral, que se desarrollará el 22 de octubre, Milei opinó que los votos de JxC “no son sumables”. “Los votantes de Horacio Rodríguez Larreta se parecen más a los de Sergio Massa que a los de Bullrich”, expresó.

Principales frases

- Puede pasar que el Gobierno termine antes.

- Estoy en condiciones de asumir mañana.

.

Nos robaron por lo menos cinco puntos tanto desde el oficialismo como JxC.

.

- Estamos en condiciones de ganar en primera vuelta.

- Macri tenías las ideas correctas, pero parte de JxC le jugó en contra.

- Los votantes de Rodríguez Larreta se parecen más a los de Sergio Massa que a los de Patricia Bullrich.

.

Los votos de JxC no son sumables.

.

- No me sentaría a hablar con Cristina Kirchner ni Alberto Fernández. No necesito de los que han fracasado. Yo no me siento con delincuentes.

- Las reformas que se necesitan en el país van en contra de los intereses de los políticos.

- Mi primera medida es la reforma del Estado.

- El cepo al dólar se podrá levantar cuando solucionemos el problema de las Leliqs.

- Entre nueve y 24 meses llevará la dolarización total de la economía.

.

El dólar siempre cotizará al precio del mercado.

.

- No hay nadie más pro mercado que yo.

.

- La libre portación de armas no está en mi plataforma.

.

.

El aborto no se votó de manera limpia. Haré un referéndum.

.

- La Iglesia católica no es un referente. Mi pensamiento es liberal, más allá de que yo sea creyente.

- La educación argentina es un desastre.

- Es una falacia decir que quiero eliminar la educación pública.

- Las escuelas que no brinden un buen servicio quebrarán.

- El ajuste caerá sobre la política.

.

Voy a tener ocho ministerios.

.

- Lo novedoso es el Ministerio de Capital Humano que voy a crear.

- Soy un gran divulgador.

- Mi hermana es un ser humano de una pureza increíble.

- Tuve momentos muy malos en mi vida y los únicos que estuvieron a mi lado eran mi hermana y mi perro.

- Soy el único que presentó un programa de gobierno.

- La idea es que de acá a 35 o 45 años Argentina sea una potencia.

- Queremos ir a una reforma del sistema laboral que vaya hacia un seguro de desempleo.

- Nosotros queremos hacer un ajuste que es mucho más fuerte que el del FMI.

.

Al ajuste lo van a pagar los políticos y sus socios, empresarios prebendarios.

.

- Los Baradel de la vida van a estar contra las cuerdas en sistemas competitivos.

- No me faltan voluntad ni coraje.

- Mi vicepresidenta tendrá a su cargo el área de Seguridad.

- Mi ministro de Economía es más ortodoxo que yo.

- La casta son los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, los periodistas ensobrados, los profesionales mercenarios que dan una pátina científica en favor de los ladrones del gobierno.

- López Murphy es un traidor.

- La pauta oficial no debería existir: es un mecanismo de coacción frente al libre ejercicio del periodismo.