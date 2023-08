FOTO: Grabois reiteró su apoyo a Massa pero advirtió que no dará un "cheque en blanco".

El líder del Frente Patria Grande Juan Grabois reiteró este martes su apoyo al candidato presidencial y su vencedor en la interna de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aunque advirtió que no entregará un "cheque en blanco" y exhortó a que se "tomen medidas urgentes para el pueblo".

"Lo dijimos en la campaña, lo repetimos el domingo y vuelvo a decirlo ahora. Fuimos como parte de Unión por la Patria y nuestra obligación es apoyar al ganador de la interna", reiteró Grabois en una carta titulada "Reflexión postPASO", publicada en su cuenta de Twitter.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos manifestó: "Apoyo sí, cheque en blanco no" a los vencedores en la interna de UxP y justificó que "si seguimos en este rumbo, se le está poniendo una alfombra roja hacia la Casa Rosada a los que tenemos la obligación de derrotar".

Grabois llamó a "escuchar la voz del pueblo que está enojado, decepcionado" y remarcó que la "respuesta no pueden ser palabras" sino que, dijo, "tienen que ser hechos".

"Es cierto, nos acechan enormes peligros, pero no se gana nada únicamente por miedo a que podría ser peor", alertó y continuó: "Ha quedado totalmente claro que muchos prefieren un salto al vacío que seguir como estamos".

Grabois manifestó que "la intensidad" de su apoyo "va a estar sin duda vinculada" a que Massa y su compañero de fórmula, Agustín Rossi, "asuman una perspectiva de justicia social con acciones concretas" y "que tomen medidas urgentes para el pueblo".

"Aumento de salarios para trabajadores del sector privado, público y de la economía popular", mencionó Grabois como parte de una serie de medidas que deberían tomarse.

Entre otros pedidos, también exhortó a tener "una postura firme con los formadores de precios que roban el pan a los argentinos, con los bancos y financieras que cobran lo que se les da la gana".

En el inicio de la misiva también se dirigió a quienes optaron por la lista de Massa: "No me cabe la menor duda que entre los que no nos votaron, sobre todo entre los que votaron a nuestro rival en la interna, hay muchísimos que comparten esta perspectiva".

Y expresó su "respeto" por esa elección y deseó: "Esperamos convencerlos y convocarlos la próxima".