Pagos con transferencia superaron a tarjetas: "No estamos preparados".

En una tendencia que parece haber llegado para quedarse, por primera vez en Argentina las operaciones de pago con transferencia superaron a las realizadas con tarjetas de crédito y débito.

Según información oficial del Banco Central, en marzo se registraron más de 400 millones de transacciones por transferencia frente a 393 millones mediante tarjetas. Este cambio en los hábitos de consumo plantea interrogantes sobre la preparación del país para adaptarse a estos nuevos métodos.

Aníbal Lazzaroni, experto en ciberdelitos y profesor en investigación criminal, señaló en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que Argentina no está aún preparada para este cambio. "Realmente no estamos preparados", dijo. "No es únicamente que estamos preparados para este soporte informático que necesitamos, sino también que esto habilita en forma indirecta un delito también", agregó.

Lazzaroni explica cómo algunos comerciantes buscan evadir impuestos y comisiones aceptando transferencias indirectas, mientras los ciberdelincuentes usan aplicaciones fraudulentas para simular pagos sin realizarlos realmente. Este panorama resulta preocupante ya que el país carece de la capacidad necesaria tanto a nivel tecnológico como de seguridad informática.

"No funciona muy bien", admite el experto en crímenes informáticos respecto al sistema actual. "Tenemos una capacidad limitada de fibra óptica nosotros en el país". Añade además que hay zonas inhóspitas o turísticas donde la falta de señal dificulta el uso de estas herramientas digitales.

En cuanto al futuro del dinero físico frente al crecimiento digital, Lazzaroni cree que la tendencia mundial es hacia su desaparición, aunque en Latinoamérica esto tomará tiempo. "Vamos a necesitar unos cuantos años para que los jóvenes de hoy lleguen a una edad avanzada para decir, bueno, tenemos todo el circuito completo, pero sí, la tendencia es a que la moneda física desaparezca", afirmó.

Finalmente, apuntó a la falta de inversión como el principal obstáculo para mejorar la seguridad informática en Argentina. "No se ha invertido en cosas elementales como la seguridad", señaló. Llama a retomar y ampliar la inversión en sistemas de seguridad y homologar los sistemas administrativos y de seguridad en todo el país.

Entrevista de Lucas Correa.