Marcha contra la presencia de Milei en Rosario: "Es desocupación y hambre"

En Rosario, se llevaba a cabo una marcha en contra de la visita del presidente Javier Milei, quien es declarado persona no grata por los manifestantes. La concentración tuvo lugar inicialmente en la plaza Sarmiento, con un punto de partida en Corrientes y San Juan.

Los manifestantes se movilizaban hacia las inmediaciones de la Bolsa de Comercio alrededor de las 18:30, coincidiendo con el discurso de Milei. Desde temprano se encontraban valladas las adyacencias al imponente edificio.

Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), expresó al móvil de Cadena 3 Rosario que “el pueblo rosarino no puede ser indiferente a la venida de un presidente que cada minuto ha sido una nueva medida contra el pueblo”.

También señaló que “se está quitando derecho a los trabajadores, se está generando desocupación y hambre”. En esa línea, criticó la política económica del gobierno, afirmando que hay un “plan hecho desde afuera” que es “antagónico con la nación argentina y con el pueblo argentino”.

“Es tan alevoso lo que están haciendo que están confiados en impunidad total”, agregó Delmonte, quien destacó la importancia de la movilización popular en respuesta a las decisiones del gobierno.

Estudiantes universitarios también participaban en la manifestación, llevando pancartas con consignas críticas hacia el gobierno. A su turno, Enzo Balbuena, referente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), declaró: “Hoy el presidente que viene dijo que va a vetar la ley de financiamiento universitario”, lo que afecta directamente a la educación. Destacó que hay un “consenso social que se está rompiendo” en torno al apoyo al gobierno, especialmente tras decisiones que impactan negativamente en sectores vulnerables.

Durante la movilización también se hizo presente el diputado nacional Eduardo Toniolli y cuestionó duramente al gobierno nacional. “Milei tiene más viajes por el mundo que visitas al interior profundo de nuestra patria”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que Rosario no es la excepción. “A Rosario ha decidido venir dos veces a la Bolsa de Comercio y ninguna al Monumento Nacional a la Bandera”, apuntó. Para el legislador, ese dato no es menor, sino que refleja “un símbolo de un gobierno que, además de profundamente antipopular, es profundamente antifederal, pero también radicalmente antinacional”.

Toniolli aseguró que el objetivo de Milei es “reprimarizar la economía y extranjerizar los recursos estratégicos” del país, lo que, según él, explica el aplauso de sectores concentrados internacionales. “No es casualidad que lo aplaudan los Elon Musk del mundo, que quieren quedarse con esos recursos”, afirmó.

La movilización, que reunió a diversas organizaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles, tuvo como consigna principal “Milei persona no grata en Rosario”.

Informe de Agostina Meneghetti.