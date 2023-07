Machín en Viva la Radio: de "la última sesión de Freud" a la experiencia "2001"

La combinación de un talentoso elenco, una trama profunda y un contexto histórico peculiar hace de "La última sesión de Freud" una experiencia teatral imperdible, que este se presenta este viernes y sábado (28 y 29 de julio) en el teatro Fundación Astengo.

La trama de la obra gira en torno al legendario psicoanalista Sigmund Freud, interpretado magistralmente por Luis Machín, quien invita a su casa en Londres al joven y brillante académico C.S. Lewis, encarnado por Javier Lorenzo.

El encuentro se desarrolla en un día crucial, cuando Inglaterra se ve inmersa en los desafíos de la Segunda Guerra Mundial. En medio de este contexto histórico, ambos personajes protagonizan una apasionante discusión sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Machín expresó su entusiasmo por presentar esta obra que ha sido una fuente de gratificación tanto para él como para todo el equipo.

Compenetrado. “Siempre es gratificante presentar una obra que quiero mucho; nos ha dado y nos sigue dando grandes satisfacciones: tenemos 7 nominaciones a los premios Ace, es el reconocimiento a todas las áreas, desde actores protagónicos, dirección, escenografía”.

Retorno. “La obra es fascinante y estamos muy contentos de volver a hacerla en Rosario, estuve hace unos 3 meses y de nuevo Astengo que es un lugar de privilegio tanto para espectadores como para actores”.

La fiebre de Freud. “Cuento algo que no conté mucho. En un principio yo hacia de Louis, ahora hago de Freud. Resulta que estaba internado en un sanatorio por un pico de 40 grados de fiebre, bacteria en el cuerpo. Lograron bajármela un poco y un día me llama el productor para decir que tenía una obra para pasarme. Le dije que estaba internado. Se vino al sanatorio y me dijo que para el martes tendría que saber si la iba a hacer. Y la leí con fiebre, me la leía mi mujer también. Y me encantó. El domingo lo llamé y le dije que sí con 39 de fiebre. Me parecía un diálogo fascinante”.

Su experiencia en la serie 'Diciembre, 2001'. “La padecí como la gran mayoría de los argentinos esa situación. Todos esos últimos meses del gobierno de la Alianza. Cuando haces el trabajo no te pones a pensar exactamente en lo que estás haciendo, ocurre con eso como con la mayoría de las cosas. Cuando las estás haciendo no dimensionas y no tenés que hacerlo. Si no colocas al trabajo en un rango de mayor expectativa de la que genera y te impide trabajar. Cuando hacia caballo no pensaba en otra cosa que lo que sentía que tenía que componer, lo que hacíamos con los colegas y el director”.

El post. “Después lo vi en dos días, y la verdad es que la mayoría de las veces cuando te ves estas mirando errores y cosas que dejaste de hacer, pero entré mucho en la historia, recordar lo que fueron aquellos momentos: iba a la plaza, nos corría la policía, se me vino todo a la cabeza y pude entrar como un espectador que fue también protagonista como parte del pueblo”.