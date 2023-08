La pregunta de una nena que conmovió las bases de la Justicia y hoy es arte

En el mundo de la justicia, donde las decisiones a menudo parecen abstractas y distantes, a veces una simple pregunta puede tener el poder de conmover los cimientos de la percepción.

Marcelo Molina, un juez de familia con una década de experiencia en el Tribunal Colegiado de Familia N°5 de Rosario, vivió una de esas experiencias que transformó su perspectiva y lo llevó a emprender un camino de visibilización y cambio.

Según su relato en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, la historia comienza con una escena simple pero conmovedora: Luli, una niña de siete años, entra al despacho del juez acompañada de sus hermanitos. La pregunta que planteó a Molina se convirtió en un punto de inflexión: "¿Vos sos el que me va a buscar un papá y una mamá? Porque nosotros queremos tener una mamá y un papá". La ingenuidad y la profundidad de esta pregunta resonaron en el corazón del juez.

En el transcurso de su carrera, Molina había firmado más de 40 sentencias de adopción, una tarea que involucra decisiones que impactan directamente en el futuro de niños y niñas. Este proceso lo llevó a explorar la realidad de aquellos chicos y chicas que pasan tiempo en hogares de acogida, que muchas veces queda en las sombras. Con una creciente necesidad de generar conciencia, el magistrado se embarcó en un viaje inesperado que abarcaría desde la literatura hasta la dramaturgia.

“Este tipo de charlas con los jueces aparece al final de la cadena. El Poder Judicial, desde 2009, no tiene injerencia en sacar chicos de su casa y meterlos en el sistema, es del Ejecutivo. Solo controlamos lo que hacen. Es una gran responsabilidad”, contó sobre la dinámica de estas causas, y ampiló: “Ya no tomamos decisiones ni de lugares donde están alojados. Cuando llegamos a la situación de adoptabilidad. ahí retoma el Poder Judicial. La familia adoptiva es una cosa distinta, no se busca replicar la biológica”.

La interacción encendió una chispa en Molina, llevándolo a cuestionar no solo su papel como juez, sino también la percepción que tenía de la justicia. Fue así como decidió contar esta historia a través de distintos medios, comenzando por un libro que capturara la esencia de las vivencias de niños y niñas en hogares de acogida. La historia y la pregunta de la niña inspiraron la creación de una obra de teatro llamada "¿Cuánto tiempo es un tiempito?".

“Hay cosas que las tenés que investigar y mirar porque en tu decisión estas vos completo, no sos un autómata. Cosas que te pasaron en tu infancia. Los jueces nos equivocamos como cualquier ser humano, vas aprendiendo, empezás a ver las cosas distintas, un juzgado de familia es un posgrado en realidad social, a los cachetazos”, precisó el juez.

Y recordó: “Cuando la gente de Niñez saca un niño de su casa porque están siendo vulnerados sus derechos, a algún lado hay que llevarlo. Abuelos, Niñez o familia solidaria, que tiene que estar preparada para recibir y desprenderse. En el caso de Luli, fue por tercera vez una familia solidaria, y en el caso de estos chicos (ella y sus hermanos) hoy son como tíos”.

Sobre la puesta en escena, Molina puntualizó: “Lo que vos ves en la obra pasa todas las mañanas en un juzgado de familia. Acá el juez de familia tiene una visión más integradora, la palabra queda corta, es un fuero muy amplio, agarra internaciones por adicciones y salud mental”.

"¿Cuánto tiempo es un tiempito?", se llevará a cabo el próximo viernes 4 de agosto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho UNR a las 19.30. La entrada es libre y gratuita, y será un espacio para la reflexión y el debate.

