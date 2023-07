Caos en un casamiento en San Lorenzo: interrupción, incidentes y detención

Un conmovedor acto de amor y unión quedó suspendido en la ciudad de San Lorenzo debido a un inesperado episodio de novela que tuvo sus ribetes de violencia.

La Brigada Motorizada de la policía provincial tuvo que intervenir en un casamiento en el Registro Civil de la vecina localidad, luego de que uno de los testigos, hermano del novio, desatara una pelea durante la ceremonia nupcial.

José Mariano "Pepe" Accursi, el juez de paz a cargo de la unión, relató en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario que todo transcurría con normalidad hasta que el joven, que actuaba como testigo, irrumpió en la ceremonia cuando la novia ya había firmado el acta.

“Había mucha gente, hasta ese momento todo bien, estaba celebrando el matrimonio, en un momento determinado les toca firmar, firma la novia el acta y cuando va a firmar el novio, entra una persona, yo no sabía quién era, y por lo que verifico era uno de los testigos que no había venido. Decía ‘hermano vamos’, el chico no sabía que decir. Es conocido por ser boxeador de kick boxing y ganó algún campeonato. Se mete por el costado, agarró todo el legajo y lo hizo mil pedazos, lo rompió”, narró.

“El novio lo quería parar y no podía. A mí no me agredió, pero estaba muy angustiado, había chicos que son más sensibles. No llega a ser un acta porque no tiene ni firma lo que quedó. Fue sorpresivo no esperábamos algo así, no los conocía. Estoy desde el 2007 en San Lorenzo, no sabía nada de esto”, agregó.

Si bien Accursi aclaró que no había recibido golpes ni agresiones físicas, como se había dicho en un principio, sí sufrió un malestar por la situación, que lo afectó.

Por su parte, el jefe de policía de San Lorenzo, Sebastián Higonet, también hizo su relato sobre el caos que se desató en la trunca boda.

Una Mañana para todos Rosario Caos en un casamiento en San Lorenzo: habló el jefe de Policía. Audio

“Es convocado el personal policial porque se estaba produciendo un inconveniente en el registro civil. Cuando llega, se entrevista con el juez que estaba celebrando el acto, y éste manifiesta que el hermano del muchacho que se estaba casando, testigo del casamiento, en un momento dado, cuando el juez a viva voz dice si hay alguien que se quería oponer al presente acto, salta y rompe el acta, comienza a referir insultos, primero contra el juez y segundo contra la novia que estaba ahí presente”, explicó.

La autoridad policial añadió: “Ahí tuvieron que intervenir los efectivos policiales. Esta persona quedó demorada. A su vez, gran parte de los familiares comenzaron a alterarse por la situación. Cuando la persona se exacerba, empieza a insultar, rompe una silla. Con lo cual, bueno, esto está en la causa. Y se provocó también la imputación de daño. En horas de la tarde, la fiscalía, con todas las pruebas en la mano, ordenó la detención de este señor”, completó.

Mientras tanto, el matrimonio que prometía ser un día inolvidable para la pareja, se vio interrumpido abruptamente por un conflicto familiar que quedará en la memoria de todos los presentes.