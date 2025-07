¿La carne gris está en mal estado? Lo que tenés que saber antes de tirarla

¿Quién no abrió alguna vez la heladera y se encontró con carne cruda que ya no está roja, sino grisácea o marrón? Ante la duda, muchas veces optamos por tirarla. Pero… ¿es realmente señal de que está en mal estado? Para despejar mitos y saber cuándo un alimento puede seguir consumiéndose, María Claudia Degrossi, doctora en Ciencias Químicas por la UBA, especializada en bromatología y miembro del equipo “Cazabacterias en la cocina” dialogó con Viva La Radio por Cadena 3 Rosario.

Degrossi explicó que el color de la carne está determinado por una proteína llamada mioglobina, que reacciona con el oxígeno. Por eso, cuando está al vacío o pasó un tiempo guardada, puede verse más oscura sin que eso signifique que esté podrida. “No hay que fijarse solo en el color. También es clave el olor y la textura: si no tiene olor desagradable ni está pegajosa, es probable que esté bien”, detalló.

Lo mismo ocurre con la leche larga vida: una vez abierta, su duración en la heladera es limitada. “Con la heladera en buen estado, debería durar tres o cuatro días, no mucho más. A veces el problema no es el vencimiento sino el manejo en casa: si se deja abierta, mal tapada o afuera por un rato, puede alterarse antes”, indicó. Incluso los envases suelen indicar ese plazo tras su apertura.

Y sobre el famoso “el fuego mata todo”, la experta fue clara: “Si hay signos de deterioro, cocinar no soluciona el problema. El fuego no siempre mata todo”. Por eso, insistió en prestar atención al olor, la textura y el estado general del producto antes de usarlo, y recomendó congelar si no se va a consumir en el momento.

Degrossi también compartió tips para conservar mejor pescado, pollo o lácteos, y aclaró que muchos cambios en el color o aroma no son necesariamente un riesgo. “La clave es informarse y no caer en mitos. Así evitamos desperdiciar alimentos sanos, pero también cuidamos la salud”, concluyó.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.