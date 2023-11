Inusual previa de fin de semana largo en la Terminal de Rosario por el balotaje.

La Terminal de Ómnibus de Rosario experimenta una dinámica atípica este fin de semana largo, y según el titular de la estación, Héctor Peiró, la razón principal radica en la realización del balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, que ha captado la atención de la sociedad.

En declaraciones a Cadena 3 Rosario, Peiró destacó que el habitual ajetreo de ingresos y egresos en la terminal se ha visto alterado, con un movimiento más tranquilo de lo esperado para estas fechas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El impacto electoral parece haber disminuido la afluencia de turistas, llevando a una situación inusual en comparación con otros periodos.

"La cosa está bastante planchada, no hay refuerzos, es más, hay varios lugares, muchos colectivos, digamos, que van a los lugares de turismo, eso da cuenta", señaló Peiró. Añadió que, por razones de precaución y seguridad, no se espera un movimiento extraordinario, y la terminal no ha experimentado el flujo habitual de un fin de semana largo.

Las áreas turísticas se han visto notoriamente vacías, con solo algunos destinos cercanos que han experimentado alguna actividad. Este fenómeno contrasta con la típica agitación que suele caracterizar los fines de semana largos, donde se espera una mayor afluencia de viajeros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Destacó que los movimientos son más intensos por la mañana, cuando las personas se desplazan para comenzar sus viajes, y luego en la tarde, noche y madrugada, principalmente con turistas.

"Los sábados por la mañana ya hay movimientos generalmente en los fines de semana largos, pero ya te digo, es que me parece que no lo vamos a conocer porque lo informaban las distintas empresas ", comentó Peiró.

Informe de Agostina Meneghetti.