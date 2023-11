Balotaje y fin de semana largo: qué pasa con las autoridades de mesa

El próximo fin de semana será largo en la Argentina. Por el Día de la Soberanía Nacional el lunes será feriado, por lo que se espera que algunas autoridades de mesa y ciudadanos en general se ausenten en las urnas el domingo del balotaje.

Magdalena Gutiérrez, secretaria nacional electoral en Santa Fe, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que “hubo cambios de delegados, responsables de establecimientos, por viajes programados”.

“Estamos reemplazando a las autoridades que no pueden. Este año nos funcionó muy bien el listado voluntario de contingencia”, continuó. Y explicó: “Para las elecciones del 22 de octubre esta semana inició el cronograma de pagos con finalización del DNI”.

Gutiérrez recordó que “en caso de no poder justificar la no emisión del voto hay una multa de 50 pesos”, e indicó que “si no la pagamos podemos llegar a quedar inhabilitados para sacar el pasaporte o no poder ingresar a un trabajo público.”