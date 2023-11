Germán de los Santos: "Rosario es única en los niveles de violencia que tiene".

Germán de los Santos, en colaboración con Hernán Lascano, acaba de presentar su último libro titulado "Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad". El libro profundiza en los aspectos más oscuros de la ciudad de Rosario, ofreciendo una visión detallada de las complejidades del crimen y la violencia que han afectado a la región durante años.

Llega años después de la publicación de “Los Monos”, que explora al clan dedicado al narcotráfico que se volvió más famoso en los últimos tiempos. La nueva publicación no se limita a explorar el narcotráfico en la ciudad, sino que también desentraña una serie de historias que arrojan luz sobre las profundidades del crimen en Rosario.

El autor, Germán Lascano, compartió sus ideas sobre la evolución de la violencia en Rosario y cómo ha pasado de las áreas más marginales a sectores más acomodados de la ciudad, en diálogo con Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Amplificación. “Cuando escribimos el libro de Los Monos contamos la historia de este clan criminal, los orígenes de esta violencia que se ha ido expandiendo, ha salido de los sótanos para llegar a las terrazas de los edificios más caros de Rosario. Los protagonistas de ese submundo se van relacionando con la economía formal, con empresarios. Si uno se pone a ver más detenidamente, el tema de la mafia en Rosario, tiene que ver con esa amplificación, el problema no está solo en la periferia más pobre. Ayer encontraron flotando cocaína en Puerto Norte. La ciudad ha cambiado en esta década y media y tenemos que empezar a verlo”.

Distintivo. “Este entrelazamiento social pasa en todas las ciudades. Rosario es única en los niveles de violencia que tiene, eso la distingue. Después, como se da el negocio en relación a las mafias, es muy similar en todos lados. Si uno ve la cueva financiera de este “croata” en Buenos Aires, tiene que ver con esos sectores sociales que viven en countries o edificios caros de Capital Federal”.

Caso testigo. “No hubo ningún contacto local. Parece increíble. Había 1500 kilos de cocaína acopiadas en un galpón en Empalme graneros, el barrio más violento de Rosario hoy, y no se tocó un gramo. Un tesoro que nadie se animó a tocar. Eso te da la pauta que esa liga, ese sector gerencial del narcotráfico, básicamente res colombianos de un cartel que llevaban esa droga a Dubai, se manejan por otras sendas. No tienen que llamar la atención, no tiene que haber violencia, el negocio es mucho más importante que todo lo otro”.

Anarquía violenta. “Es más anárquico lo de Rosario y ese es el problema, por eso estos niveles de violencia. Hoy la banda de Los Monos no es la misma que contamos en el libro. Están todos presos, se ha subdividido en sectores familiares, a veces se enfrentan entre sí, los propios grupos criminales están anarquizados. No tienen líderes que puedan dar órdenes y se paralice el tema de los homicidios. Franquicias que se forman fuera de las cárceles y tiene que ver con la alimentación de la violencia. Son grupos hasta más débiles. Tienen un poder de fuego muy grande nunca ha parado”.

Vínculos. “Con lo que hay no alcanza porque hay muchas deudas pendientes. Lo que por ejemplo las relaciones y los vínculos de poder nunca han avanzado. Hubo una causa judicial donde se intentó avanzar con las vinculaciones del senador armando Traferri y nunca se lo pudo destituir. Ahora el propio senado lo hace por pedido de Traferri, pero después que cambiaran un montón de situaciones. Con el lavado de dinero ni hablar. Ahora se está llevando a cabo el primer juicio de la historia por lavado de activos, al Delfín Zacarías. Recién hoy se puede juzgar a una organización criminal por lavado de dinero, algo clave para tratar de cortar esos engranajes donde se mueven estas organizaciones”.

¿Gajes del oficio? “Con el libro de Los Monos tuvimos problemas, esperemos que con este no. Las circunstancias son distintas, por primera vez se contaba con esa profundidad. Esperemos tratar de estar en paz. Vivimos en una ciudad compleja también”.

Átomos. “La estructura de esa recaudación de 2006 se rompe en pedazos y distintos sectores de la policía empiezan a hacer negocios de manera individual. Se va atomizando y ahí empiezan los problemas más graves de Rosario”.

Cuestiones pendientes. “Incluso ha tomado la justicia provincial cosas que correspondían a la federal condescendiente en el tema narco en la última década. Y a su vez los problemas de la propia justicia provincial para enfrentar este fenómeno desde la primera causa de este fenómeno. Está viciada de un montón de problemas en la investigación y después en muchas otras causas empiezan a ver estas irregularidades. Como se vio en la causa de juego clandestino donde el fiscal regional y un adjunto cobraban sobornos. Eso paso en Rosario. Es la muestra de la penetración en la propia justicia”.

Entrevista de Rodrigo Ipolitti y Lucas Correa.