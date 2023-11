Bárbaro: "Si a Milei lo inventó Massa es un genio, si lo hizo Macri es suicida".

El dirigente justicialista Julio Bárbaro dijo este viernes que, si el balotaje del próximo 19 de noviembre hubiera sido entre Patricia Bullrich y Sergio Massa, “había dos opciones democráticas”, al considerar que “lo de Milei sería el estallido” y lo observa como “una propuesta de guerra civil”.

Lo hizo en diálogo con Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, al poner bajo análisis el escenario electoral y los movimientos en las distintas fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta.

Opciones. “Si era Patricia y Massa, había dos opciones democráticas. No creo que Massa y Milei sean dos opciones para los argentinos. Massa, con todos sus defectos, es una opción democrática. Milei es imposible que lo votemos. Es una vergüenza lo que expresa. Después tiene votos, pero nunca creí que la política argentina se degradara a semejante nivel”.

El origen. “Creo que la alternativa de Juntos por el Cambio era gobernar. Después de Alberto les tocaba a ellos. Me pregunto, si a Milei lo inventó Massa es un genio, si lo inventó Macri es un suicida. No se sabe bien cuál es su origen. Lo hicieron a medias quizás… (risas)”.

Alberto clandestino. “Si vos dividís la oposición hasta puede darse esta situación que uno de los peores gobiernos que ha sido el de Alberto, puede dejar una herencia oficialista. Alberto pasó a la clandestinidad, no está”.

Degradación política. “Fui diputado con Perón, era una sociedad donde no había un subsidio, no era necesario, no había deuda externa ni inseguridad. Eran los años 70, había pasado la dictadura de Onganía, antes Frondizi, Illia. Fuimos patria hasta el 76, de ahí en más, la destrucción de la industria, la miseria, la imposición de las finanzas y los bancos sobre la gente. Esta concentración económica da este país con un 40% de pobreza. Lo hicimos entre todos y no somos capaz de detenernos a pensar qué hicimos”.

Estallido y guerra civil. “Lo de Milei sería el estallido, lo veo como una propuesta de guerra civil. Nunca he sido massista, pero hoy estoy con Graciela Fernández Meijide, Pablo Avelluto, gente que no hubiera votado a Massa nunca si no fuera que del otro lado está Milei y la inconsciencia que implica”.

Diálogos. “Si hay alguien que dialoga con radicales y conservadores, es Sergio (Massa). Es como Monzó, de oficio político y convocatoria al diálogo. No es un hombre de apoyar ni a Venezuela ni a Cuba. Dos cosas importantes que nos distancian de Alberto y ‘Cafierito’”.

El camino de Macri. “Primero destruyó a Larreta, a Vidal, su reelección, le dije que por ese camino nunca sería reelecto. El camino de Mauricio, al día de hoy, es impedir la construcción de una oposición. Si uno fuera una ‘mala leche’ diría que es un invento de Cristina para poder manejar la realidad”.

Entrevista de Rodrigo Ipolitti y Lucas Correa.