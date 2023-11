Milei ratificó la dolarización y el cierre del BCRA: “Es una política de Estado”

FOTO: Javier Milei reafirmó que la eliminación del Banco Central "no se negocia".

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, descartó haber negociado la dolarización y la eliminación del Banco Central, dos de los ejes de su campaña, durante la reunión con el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"Es una política de Estado", lanzó Milei en declaraciones televisivas antes de partir hacia el Congreso de la Nación para formalizar su candidatura, al igual que Sergio Massa (Unión por la Patria), en una sesión que presidió Cristina Kirchner.

"Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado. Es parte fundacional de nuestra visión, así que no se negocia bajo ningún punto de vista", sumó el economista antes del ingreso a la sesión.

Consultado por las posturas de Macri y Bullrich sobre la dolarización y el cierre del Banco Central, indicó: "Tenemos diferencias. Por eso, hemos ido en estructuras distintas. Es natural".

"Ellos lo que me brindaron es un apoyo incondicional. Obviamente, no estamos en todo de acuerdo: tendremos 90% de coincidencias. En algunos otros puntos, no las tenemos. Por ejemplo, en la eliminación del Banco Central", continuó.

En ese marco, el legislador ultraliberal desestimó la creación de un mercado para la transacción de órganos al asegurar que una iniciativa que vaya en ese sentido "no es parte de la agenda" de LLA, pese a que en reiteradas oportunidades se había manifestado en favor de habilitar un sistema para la libre comercialización de órganos.

"El mercado de órganos no forma parte de nuestra agenda, no está ni siquiera en nuestras propuestas de campaña", indicó Milei, y de esta forma aludió a las declaraciones que formuló la diputada electa por LLA, Diana Mondino.

"El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", había señalado Mondino en declaraciones radiales.

Además, Milei ratificó su intención de instituir la financiación privada de las obras públicas para ir "un sistema a la chilena" para evitar que los proyectos de infraestructura sean "manejados por los políticos ladrones".

Finalmente, el candidato presidencial aseguró que Mauricio Macri "no le dio consejos" y que solamente "intermedió para arreglar una situación de acuerdo con Bullrich".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los dos (Bullrich y él) teníamos ganas de arreglarnos. Lo hicimos en un encuentro que fue ameno. Macri jugó un rol importante de acercar las partes. Tuvo una actitud de grandeza. El expresidente no tiene sobre sus hombros la campaña: eso es mi responsabilidad", concluyó.

El candidato a presidente también compartió a través de la red social X (antes Twitter) la presentación que realizó ayer en la Justicia Electoral junto con su compañera de fórmula Victoria Villarruel para ratificar su presentación en el balotaje.

“Que atento a la convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional para la realización de la segunda vuelta en los términos del artículo 96 de la Constitución Nacional y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 152 del Código Nacional Electoral, venimos por medio de la presente a ratificar por escrito la decisión de la fórmula ´Javier Gerardo Milei-Victoria Villarruel´ de la Alianza ´La Libertad Avanza´ de presentarnos a la segunda vuelta”, dice el escrito presentado esta tarde ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal.

La ratificación de la presentación en segunda vuelta es obligatoria para los candidatos y está establecida en el Código Nacional Electoral.

"Fin de otra opereta", tituló el candidato a presidente libertario y compartió una foto en la que se ve el documento firmado por él, su compañera de fórmula, su hermana Karina Milei y su apoderado Santiago Viola.

“En base a lo aquí expresado, solicitamos se tenga por ratificada la fórmula y las candidaturas y se prosiga con el cronograma electoral”, cierra el escrito de tres párrafos.

Además, el libertario anunció que el próximo sábado realizará una nueva actividad proselitista en zona norte, denominada "Tour de la Libertad".

El punto de encuentro será en las calles Alvear y Arenales, a las 10.30, a una cuadra de la estación Martínez del Tren Mitre-Ramal Tigre.

El anuncio del evento marca una diferencia con las dos recorridas "sorpresa" que organizó el libertario en la fábrica Felfort y Villa Ortuzar desde que salió segundo en las elecciones generales y de las cuales no hubo aviso previo.