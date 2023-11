Médicos presentaron un proyecto de ley para regular los honorarios

La Segunda Circunscripción del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para que se regulen los honorarios y los pagos por parte de las prepagas no demoren más de 30 días.

Ángela Prigione, referente de la entidad, habló en Cadena 3 Rosario y explicó: “Este un trabajo que se concretó en los últimos días, pero ya lo veníamos trabajando porque no es un tema nuevo lo bajos y desprestigiados que están los honorarios de la consulta médica”.

“La ley se enfoca en dos cosas muy importantes: la primera es proteger el valor de la consulta medica, la segunda es evitar las demoras en los pagos”, precisó.

Prigione dijo que tardan “hasta seis meses” en recibir el pago de las consultas médicas. “Ahora estamos recién cobrando las consultas de mayo. Queremos que el plazo máximo para pagar sea 30 días”, insistió.

Desde el Colegio aseguran que el valor de la consulta ronda entre los 6 y 7 mil pesos, y las obras sociales y prepagas “pagan cerca de 3 mil, y ahora con un esfuerzo se están acercando a 4 mil pesos”.

El proyecto de ley propone como autoridad de regulación al Ministerio de Salud de la provincia y plantea sanciones para los prestadores que no paguen el total de la consulta, para que no haya lugar para el cobro de plus médicos a los pacientes.

Informe de Agustín Dadamio