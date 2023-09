Clínicas insisten con el copago: "El plus médico no es una medida aislada"

Rodrigo Sánchez Almeyra, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y ratificó la intención que cobrar un copago o plus médico.

“Esto es una crisis del sistema sanitario. El plus médico no es una medida aislada, esto lleva muchísimos años, hubo un deterioro importante del valor de la consulta médica, perdió un 400 por ciento”, explicó Sánchez Almeyra, que amplió: “Hay un valor ético en 6 mil pesos, que dista de lo que pagan las obras sociales, que oscila entre 1800 y 3600 pesos”.

“En tiempos normales estaría en contra del copago, hoy no me opondría porque es para subsistir. Por los bajos aranceles no hay pediatras, neonatólogos, terapistas intensivos. Hay una migración de médicos a Europa. Vamos a quedarnos sin profesionales y afectará a la calidad de la prestación”, avisó.

El referente del sector médico dijo que en la actualidad “hay una crisis muy importante” y avisó que “este es un foco de alerta, que altera la relación médico-paciente”.

En ese marco, observó: “Es un sistema que tiene un financiamiento obsoleto que viene de 1966. La medicina cambio, hay nuevas tecnologías y drogas de alto costo. El sistema necesita un reacondicionamiento total”.