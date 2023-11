Aumento de combustibles: crecen consultas e instalación de equipos de GNC.

La creciente crisis económica, el aumento en el costo de los combustibles y la reciente escasez de estos han llevado a un incremento significativo en la cantidad de consultas y reparaciones de equipos de Gas Natural Comprimido (GNC) en Rosario.

La escalada en el precio de los combustibles ha sido una de las principales razones que han llevado a muchos automovilistas a considerar la conversión de sus vehículos a GNC.

Según contó Ricardo, titular de un taller de instalación (calle Perú al 1400) al móvil de Cadena 3 Rosario, esta opción se ha vuelto más atractiva no solo por el ahorro económico que ofrece, sino también por su menor impacto ambiental.

De estar casi parado, con pocas consultas y reparaciones, ahora con el aumento de combustible (sumado a lo que hubo de escasez de combustible), hizo que la gente se replantee, porque sigue siendo una opción ecológica y de ahorro”, precisó.

Y profundizó: “Ahora en estos días, prácticamente a diario, consultas telefónicas o acá de mostrador. El que está consultando, el que nunca tuvo, que eso también llama la atención, porque, por ejemplo, no es lo mismo aquel que vendió el coche y compra otro, entonces ya sabe, te conoce o hasta lo tenés de cliente, pero en estos días se ha dado el caso de personas que no tienen ni idea, entonces tenés que no solamente darle el precio sino también las explicaciones técnicas, cómo funciona, cuánto se ahorra, los mantenimientos, oblea anual, prueba hidráulica quincenal”.

El ahorro promedio que se obtiene al utilizar GNC en lugar de combustibles líquidos es de alrededor del 70%.

En cuanto al costo de la conversión a GNC, existen diferentes opciones en el mercado. Los equipos varían desde modelos convencionales de tercera generación, que pueden incluir cilindros de distintos tamaños, hasta modelos de quinta generación con cilindros más grandes. Los precios oscilan entre 370 mil pesos y 450 mil pesos, dependiendo de la elección del equipo y sus características.

Según Ricardo, "estamos hablando de un valor de 370 mil pesos a un tope de gama, una quinta generación con un cilindro grande, en 450 mil pesos o 460".

Informe de Agostina Meneghetti.