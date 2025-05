Dos mujeres heridas tras choque entre moto y camioneta: "Tienen golpes"

Un siniestro vial ocurrido en la intersección de 9 de Julio y Balcarce dejó como resultado a dos mujeres heridas que viajaban en una motocicleta. El accidente, que tuvo lugar pasado el mediodía (hora pico), involucró a una camioneta y la motocicleta en la que se trasladaban las jóvenes.

Las dos mujeres fueron trasladadas a diferentes centros de salud, una al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y la otra al Hospital Provincial.

Según la información proporcionada por el conductor de la camioneta al móvil de Cadena 3 Rosario, “las dos tienen golpes y fueron trasladadas al Heca y al Hospital Provincial”. Afortunadamente, ambas se encontraban conscientes, aunque golpeadas.

El conductor de la camioneta relató cómo ocurrió el accidente: “Venía circulando por Balcarce, cuando comienzo a cruzar 9 de julio me impacta la moto en el frente, en el guardabarro delantero, derecho”.

Además, mencionó que “el acompañante no llevaba el casco porque no lo alcancé a ver, y la que conducía para mí no llevaba el casco”.

El impacto se produjo en un horario con mucho movimiento en una zona céntrica de la ciudad. El conductor expresó su preocupación por el estado de las jóvenes, deseando que “no tengan nada de gravedad”.

En los primeros momentos tras el accidente, la conductora de la motocicleta presentó dificultades, aunque posteriormente recobró el conocimiento, lo que el conductor atribuyó “al shock y del golpe mismo”.

El tránsito en la zona se vio interrumpido durante un buen rato, ya que la moto quedó en la mitad de la calzada, lo que complicó aún más la circulación en el área.

Informe de Agostina Meneghetti.