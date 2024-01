A dos semanas de inundación por lluvia, socavones en veredas de zona norte..

A dos semanas de las intensas lluvias que afectaron la zona norte de Rosario , las secuelas continúan manifestándose en las calles y veredas de la ciudad. En particular, la intersección de Avenida Alberdi y Juan B. Justo.

En conversación con el móvil de Cadena 3 Rosario, algunos vecinos expresaron sus inquietudes sobre la situación actual y sus causas subyacentes. Uno de ellos manifestó: "El problema tiene años, muchos años, porque por debajo, antiguamente, pasaba el arroyo, pero se está deteriorando significativamente. Y ahora también la vereda."

SOCAVONES EN VEREDAS DE AVENIDA ALBERDI



En Av. Alberdi y Juan B. Justo todavía padecen las consecuencias de las inundaciones sufridas el viernes 29 de diciembre pasado.

Y amplió: "Inclusive hay un pequeño río de agua potable que pasa por las alcantarillas, se desperdicia. En fin, es un peligro para los peatones, los transeúntes, todo, porque está empeorando. Si vienen y lo ven, parece que ya hay un sótano prácticamente debajo de la vereda. Es preocupante".

Otro aspecto que resaltaron los vecinos es la respuesta de Aguas Santafesinas, la cual, según sus declaraciones, ha acudido en varias ocasiones para identificar el problema, pero aún no ha logrado realizar una reparación efectiva.

"Aguas Santafesinas viene, o sea, a veces tratan de encontrar el problema, lo encuentran, no lo pueden reparar, evidentemente, si no ya lo hubieran hecho porque vinieron varias veces. Se ve que es un problema bastante importante, estructural te diría. No es queja solamente, es un temor también, un peligro."

La comunidad local espera que las autoridades tomen medidas concretas para abordar estos problemas estructurales y brinden soluciones efectivas que garanticen la seguridad y la calidad de vida de los residentes de Avenida Alberdi y Juan B. Justo.

Informe de Agostina Meneghetti.