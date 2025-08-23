FOTO: Vinieron desde Santo Tomé para la fiesta del Día del Niño en el Kempes

Mañana Cadena 3 celebra el Día del Niño en el Kempes y Cata, una niña de diez años llegó desde Santo Tomé, Santa Fe especialmente para este evento con su familia. "Vine al festejo del Día del Niño", comentó Cata, quien expresó su entusiasmo por conocer la ciudad y a los artistas que se presentarán.

Paola y Walter, los papás de Cata contaron que es la primera vez que participan de un evento de este tipo y planificaron el viaje especialmente para esta fecha para poder disfrutar de los artistas.

"Desde los 15 años sigo la programación. Todo por Cadena 3", contó Walter.