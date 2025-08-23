En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Instituto

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Vinieron desde Santo Tomé para la fiesta del Día del Niño en el Kempes

Cata y sus papás pasaron por los estudios de Cadena 3 para contar que llegaron desde Santa Fe, especialmente para el evento de Cadena 3.

23/08/2025 | 13:35Redacción Cadena 3

FOTO: Vinieron desde Santo Tomé para la fiesta del Día del Niño en el Kempes

  1.

    Audio. Vinieron desde Santo Tomé para la fiesta del Día del Niño en el Kempes

    Una mañana para todos

    Episodios

Mañana Cadena 3 celebra el Día del Niño en el Kempes y  Cata, una niña de diez años llegó desde Santo Tomé, Santa Fe especialmente para este evento con su familia. "Vine al festejo del Día del Niño", comentó Cata, quien expresó su entusiasmo por conocer la ciudad y a los artistas que se presentarán.

Paola y Walter, los papás de Cata contaron que es la primera vez que participan de un evento de este tipo y planificaron el viaje especialmente para esta fecha para poder disfrutar de los artistas. 

"Desde los 15 años sigo la programación. Todo por Cadena 3", contó Walter.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho