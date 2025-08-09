En vivo

Una mañana para todos Notas

Tiroteo en Times Square dejó tres heridos en Nueva York durante la madrugada

Una persona fue detenida y fue interrogada por la balacera ocurrida de madrugada, agregaron las autoridades. Por el momento no se han presentado cargos.

09/08/2025 | 05:58Redacción Cadena 3

FOTO: Pánico en Times Square: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos.

  1.

    Audio. Tiroteo en Times Square dejó tres heridos en Nueva York durante la madrugada

NUEVA YORK (AP) — Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en la emblemática Times Square de la Ciudad de Nueva York, informó el Departamento de Policía de Nueva York el sábado.

Una persona fue detenida y fue interrogada por la balacera ocurrida de madrugada, agregaron las autoridades. Por el momento no se han presentado cargos.

Un video publicado en redes sociales mostró a la gente huyendo del lugar de los hechos y a agentes de policía rodeando un auto y atendiendo a los heridos que yacían en el suelo. Varios han sido hospitalizados, pero sus lesiones no suponen un peligro para sus vidas, explicó la Policía.

El tiroteo tuvo lugar a la 1:20 de la madrugada. Por el momento no había más detalles acerca de lo ocurrido.

La Ciudad de Nueva York ha experimentado una notable disminución de la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, registró la menor cantidad de tiroteos en décadas, y un 23% menos que el año pasado.

Informe de Cynthia Zak, corresponsal de Cadena 3 en Estados Unidos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Times Square? Un tiroteo dejó tres heridos el sábado a la madrugada.

¿Quién resultó herido? Tres personas fueron hospitalizadas, aunque sus lesiones no son mortales.

¿Cuándo sucedió el tiroteo? La balacera ocurrió a la 1:20 de la madrugada del sábado.

¿Dónde sucedió el incidente? El tiroteo ocurrió en Times Square, una zona emblemática de Nueva York.

¿Por qué es relevante esto? La violencia armada en Nueva York ha disminuido notablemente este año.

[Fuente: AP]

