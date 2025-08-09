Tiroteo en Times Square dejó tres heridos en Nueva York durante la madrugada

FOTO: Pánico en Times Square: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos.

NUEVA YORK (AP) — Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en la emblemática Times Square de la Ciudad de Nueva York, informó el Departamento de Policía de Nueva York el sábado.

Una persona fue detenida y fue interrogada por la balacera ocurrida de madrugada, agregaron las autoridades. Por el momento no se han presentado cargos.

Un video publicado en redes sociales mostró a la gente huyendo del lugar de los hechos y a agentes de policía rodeando un auto y atendiendo a los heridos que yacían en el suelo. Varios han sido hospitalizados, pero sus lesiones no suponen un peligro para sus vidas, explicó la Policía.

/Inicio Código Embebido/

Triple Shooting in Times Square

An 18-yr-old woman & 2 men (19, 65) shot in NYC’s busiest tourist hub. All stable, suspect in custody.



America’s Gun Culture in Numbers (Mass shootings – GVA)



2015: 336 | 369 dead, 1,337 injured

2016: 383 | 453 dead, 1,539 injured

2017: 348 |… pic.twitter.com/DczYiCd5xN — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) August 9, 2025

/Fin Código Embebido/

El tiroteo tuvo lugar a la 1:20 de la madrugada. Por el momento no había más detalles acerca de lo ocurrido.

La Ciudad de Nueva York ha experimentado una notable disminución de la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, registró la menor cantidad de tiroteos en décadas, y un 23% menos que el año pasado.

/Inicio Código Embebido/

BREAKING: ??



Several people have been shot in Times Square, New York City and a suspect in custody, per Viral News NYC. "Bodies are on the ground."pic.twitter.com/idBak9lytV — Open Source Intel (@Osint613) August 9, 2025

/Fin Código Embebido/

Informe de Cynthia Zak, corresponsal de Cadena 3 en Estados Unidos.