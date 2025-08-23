Señor y la Virgen del Milagro: peregrinos en bicicleta desde Entre Ríos y Perú

FOTO: Fieles de Argentina y Perú en un camino de esperanza

La tradicional festividad del Señor y la Virgen del Milagro, que cada año reúne a miles de personas en Salta, ya comenzó a vivirse con intensidad.

Aunque el 15 de septiembre marca las celebraciones centrales, las peregrinaciones desde los rincones más lejanos de Argentina y países vecinos ya están en marcha, cargadas de fe, promesas y emociones.

Desde Concordia, Entre Ríos, hasta el puerto del Callao en Lima, Perú, los peregrinos avanzan con bicicletas, a pie, y con el corazón lleno de gratitud y esperanza.

Un grupo de Entre Ríos compartió un emotivo video que pronto se viralizará en redes sociales, donde combinan melodías conmovedoras con imágenes de su travesía.

“Desde Concordia, Entre Ríos, al Milagro yo voy. Me espera un largo camino. A veces la lluvia y el sol me prueban el valor, pero yo sigo. Si no es mi fe, el viento no las puede parar”, cantan los peregrinos, reflejando el espíritu de su viaje.

Por primera vez, un grupo de bici peregrinos partió desde el puerto del Callao, en Lima, Perú, rumbo a la Catedral Basílica de Salta, atravesando Bolivia.

Marian Bidondo, uno de los participantes, expresó a Cadena 3 antes de cruzar las Líneas de Nazca: “A pesar del viento, a pesar del frío, la fe sigue intacta”.

Los peregrinos llevan consigo una urna con peticiones y un Cristo, evocando la llegada de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro en 1592.

“El pueblo peruano y boliviano nos ha recibido con gran emoción. Nos identifican por nuestras gorras y remeras, y nos piden que incluyamos sus oraciones en la urna”, relató Bidondo.

La travesía no está exenta de desafíos. “Uno de nuestros compañeros está con una gripe fuerte, pero pronto se unirá”, comentó, destacando la resiliencia del grupo.

Entre las intenciones, los peregrinos piden por sus familias, la salud, el trabajo y el bienestar de sus países. “Le agradezco a la Virgen el milagro de mi hija, que hoy tiene 33 años”, compartió Bidondo.

En sintonía con el Jubileo 2025, los peregrinos también responden al llamado del Papa Francisco de salir a peregrinar. Desde Salta, las delegaciones enviaron una carta al Vaticano, firmada en una reunión en la Catedral Basílica este agosto, invitando al Santo Padre a visitar Argentina.

La devoción al Señor y la Virgen del Milagro no conoce fronteras, uniendo a miles en un camino de fe que culminará en la Catedral de Salta, donde las promesas se renuevan y los milagros se agradecen.

Informe de Elisa Zamora