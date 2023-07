Proponen regular tenencia de perros "potencialmente peligrosos" en Río Tercero

La trágica noticia sobre la muerte de Trinidad, una joven de 15 años atacada por dos dogos que escaparon de una casa de Córdoba, desató extensos debates esta semana acerca de la tenencia de algunas razas consideradas "peligrosas".

Dentro de la provincia, en Río Tercero el concejal Rafael Prado propuso una ordenanza que regule la tenencia de perros potencialmente peligrosos (PPP).

La propuesta incluye la creación de un registro de estos animales y multas para los dueños de las mascotas que no cumplan la ordenanza. En este último caso, se decomisará el animal con una orden judicial, si es que el incumplimiento es grave.

El funcionario habló con Cadena 3 para explicar los motivos que lo llevaron a presentar esta iniciativa. "Dada la realidad que estamos atravesando, estamos viendo situaciones que ocurren con perros potencialmente peligrosos y hay que hablar de la tragedia que vivieron los vecinos de Córdoba", sostuvo.

"Sabemos que no es una solución definitiva, pero no podemos no contar con una legislación para prevenir este tipo de accidentes. Esto establece reglas para prevenir tragedias. Aquellos vecinos que quieran tener un perro de esta magnitud, tienen que tener un estudio psicofísico. Tenemos que saber cómo está esa persona, si tiene esos cabales para tener un animal de esta envergadura", explicó Prado a Cadena 3.

La idea del concejal de la UCR marca que, quienes sean dueños de un PPP, tendrán que someterse a un examen psicofísico, que se realizará en la Municipalidad de Río Tercero.

Por ahora, son 15 las razas que se consideran "peligrosas", entre las que se incluyen: dogo argentino, fila brasileño, tosa inu, akita inu, doberman, rottweiler, bullmastiff, pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, dogo de burdeos, bull terrier, gran perro japonés, mastín napolitano, presa canario, ovejero alemán, cane corso.

También se incluye a aquellos perros que estén adiestrados para atacar.

"Hemos hablado con profesionales y veterinarios. Todos coincidimos en la peligrosidad de estos animales y eso ya es indiscutido. Pasa mucho en Río Tercero que hay casas que no tienen tapia y estos perros terminan sueltos en la calle", indicó el concejal en Cadena 3.

Un veterinario a cargo del área de Zoonosis del municipio determinará si el animal está dentro de estos perros "peligrosos" o si no lo es. Se trata de un área que fue creada en diciembre de 2022.

Quienes sean propietarios de estos animales, en sus viviendas deberán contar con tapias que superen los dos metros de altura y colocar una puerta segura si el patio tiene salida a la calle.

Al momento de sacarlo a pasear, la persona a cargo deberá tener 18 años o más, estudio psicofísico; para el perro, bozal y una correa de no más de 1,5 metros de largo.

Los animales deberán tener un chip implantado para saber dónde está en caso de que se escape y que se sepa fácilmente y rápido quién es el propietario.

Informe de Lucía González.