¿Cómo determinar si el ataque de los perros es dolo culposo o eventual?

La muerte de la adolescente de 15 años provocada por el ataque de dos dogos en barrio Estación Flores, desató un debate en torno a si se le puede aplicar la figura de homicidio simple con dolo eventual al dueño de los animales.

Al respecto, el abogado penalista y docente de la Facultad de Derecho de la UNC, Pedro Despouy, dijo a Cadena 3 que si alguien decide tener animales potencialmente peligrosos debe asumir la responsabilidad sobre ellos y señaló que lo que marca la diferencia en este caso son las advertencias y denuncias previas de los vecinos en cuanto a los ataques.

"Lo que a mí me parece es que a diferencia de otros casos, aquí hubo denuncias previas de los vecinos que vieron que el animal atacaba a otras personas y mascotas. Si hay advertencias, el dueño o tenedor de los animales se ha percatado de la posibilidad del daño", advirtió.

"Tomo conocimiento previo, y eso me coloca en una situación particular y yo puedo actuar, o no, de determinada manera. Puedo confiar en que estos animales no van a producir daño, pero tengo conocimiento de un daño creado", comentó.

Por otra parte, el letrado manifestó que tener un animal potencialmente dañoso "implica un riesgo en la medida que yo respete lo que dice la ordenanza y significa un riesgo permitido".

"El punto estaría dado en estas advertencias previas. Es la transmisión previa de ese conocimiento que coloca al sujeto y dueño de los animales frente a una situación delicada, porque toma conocimiento de una potencialidad dañosa", agregó.

Entrevista de Miguel Clariá.