Imputaron por homicidio culposo al dueño de los dogos y allanaron su casa

La triste y lamentable noticia de la muerte de una adolescente de 15 años tras ser atacada por dos perros de la raza dogo argentino ha generado conmoción en la ciudad de Córdoba. El dueño de los perros, José Nieto, fue imputado por homicidio culposo y la Justicia allanó este lunes su casa.

El trágico suceso tuvo lugar en el barrio Estación Flores este domingo, en la calle Bucarest al 4.800.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De acuerdo con los informes, los perros, aparentemente propiedad de un vecino del sector, interceptaron a la menor, identificada como Trinidad, mientras caminaba por la zona.

El feroz ataque por parte de los canes dejó a la joven con graves heridas que le causaron la muerte horas después. Otro vecino que intentó ayudar también resultó lesionado en el incidente.

Allanaron la casa del presunto dueño de los dogos.

Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del servicio de emergencias 107 y del personal médico, la joven no pudo superar las heridas sufridas y falleció en las primeras horas de este lunes en el Hospital de Urgencias.

El Ministerio Público Fiscal informó que dispuso la imputación del supuesto dueño de los perros por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

La Policía allanó este lunes por la tarde su vivienda buscando el cuerpo de uno de los canes -uno fue asesinado por un vecino con un cuchillo y la otra habría sido ultimada de un balazo por el propio dueño-. Tras el operativo, se encontró al cadáver del animal en el Anillo de Circunvalación, donde habría sido descartado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, Guillermo, un vecino que intentó rescatar a la menor del ataque de los perros comentó que "era imposible" sacar a los animales de encima de Trinidad.

Comentó que salió -junto con otros vecinos- en defensa de la chica cuando vieron que los perros la tenían en el suelo "y ahí se me vino el perro encima y me alcancé a meter adentro con lo justo. Me saltó y le puse la mano con un palo que tenía y la soltó a la chica y se me vino a mí".

"Nadie podía llegar a ayudarla porque los perros te atacaban y se te venían encima. Hay un hombre que salió a defenderla primero con botellas y todo pero no había forma; también le pegaba con un palo y ahí un perro le saltó y lo mordió en la cara al hombre", amplió.

Mabel y Jorge, una pareja muy amiga de la familia, expresaron a Cadena 3 que Trinidad era una persona “amorosa, bondadosa y servicial”. “Era una niña inocente, pura, como pocas hoy en día”. Trinidad vivía con su abuela y rescataba perros de la calle junto a ella. Incluso los que sacó a pasear cuando fue atacada eran rescatados.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Jorge Mercado.