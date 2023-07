Dogos mataron a una menor: "La responsabilidad objetiva es del dueño del animal"

Este domingo dos dogos mataron a una adolescente de 15 años en barrio Estación Flores, en Córdoba capital, en momentos en que Trinidad, la víctima, sacaba a pasear a un perro.

Un vecino de la zona, Maximiliano Tafuro, quien acuchilló a los dogos hasta darles muerte, diálogo con Cadena 3, y aseguró que "eran los perros o mi familia", ya que los animales, tras atacar a Trinidad, se metieron a su casa y agredieron a su perro.

"Atacaron en el portón de mi casa a mi perro, yo salgo y no lo podíamos sacar y lo primero que atiné fue a agarrar los cuchillos, le pego un par de 'chuzazos', lo suelta al perro y se me mete adentro del living a querer seguir mordiéndolo", comenzó su relato.

Y continuó: "Ahí fue donde lo maté porque dije es el perro o es mi familia. La adrenalina que tenía y sabía que tenía que defender mi casa y mi familia, ese fue el coraje que me dio para enfrentar a los perros".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el director de Fauna Doméstica del Ente Municipal BioCórdoba, Gastón Citati, dialogó con Cadena 3 sobre las competencias del ente y sobre por qué la justicia no actuó preventivamente en este caso, cuando ya existían múltiples denuncias contra los animales que terminaron con la vida de la menor.

Habló de la ordenanza 13.321, y señaló que el organismo es la autoridad de aplicación de la misma en conjunto con el IPA, "ya que ellos cuentan con los inspectores para poder hacer las inspecciones en las situaciones denunciadas", comentó.

Y aludió al caso en cuestión: "Lamentamos muchísimo y nos solidarizamos con la familia de Trinidad en esta situación".

En ese marco, diferenció "la cuestión de las competencias". "Nosotros no tenemos competencia sobre la denuncia en la justicia ordinaria. La ordenanza 13.321 establece dos situaciones denunciables: una es la de paseo de animales encuadrados en esta ordenanza sin los requisitos mínimos de seguridad para hacerlo, y cuando el animal vive en un domicilio que tampoco tiene estas medidas; esas dos situaciones son en las que nosotros somos competentes", explicó.

Y amplió: "No tenemos denuncias puntualmente de este caso, por lo cual no hemos podido actuar de forma preventiva. No tenemos registro puntual de la convivencia de estos animales".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Puntualmente señaló que "la responsabilidad objetiva es del tenedor del animal, ya que los animales en nuestra legislación son cosas y las cosas producen daño".

Comentó también que la tenencia responsable de un animal parte de la premisa de que el animal tiene que estar en la casa del dueño. "Si uno toma la decisión de sumar un integrante a la familia, tiene que estar adentro de tu casa y no en la calle", sumó.

En esa línea, advirtió que "si vas a tener un perro de estas características, hay ciertos requisitos de seguridad que se tienen que cumplir sí o sí". A raíz de esto, habló sobre la aplicación "Huella animal", mediante la que cualquier vecino que la descargue puede dar aviso o alertar sobre situaciones similares "y nosotros realizamos las inspecciones en el domicilio a fin de constatar que se cuenten con las medidas de seguridad".

Y concluyó: "Eso nosotros podemos hacer a nivel municipal y no podemos ir más allá de la multa o la confiscación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Pablo Viola.