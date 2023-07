Una vecina ya había denunciado al dueño de los dogos: "Pasó lo que temíamos"

Bilma es vecina de Estación Flores y hace un año realizó una denuncia en la Unidad Judicial N°6 de la Ciudad de Córdoba por los dogos que asesinaron a Trinidad, una joven de 15 años que salió con su perro por el barrio.

La mujer contó que en junio de 2022 los perros entraron a su casa y que todos los vecinos siempre tenían que andar con cuidado porque sabían de lo que eran capaz los animales.

"Yo la denuncia la hice el 25 de junio del año pasado porque uno de mis perritos quedó afuera. Cerramos el portón y no nos dimos cuenta y o casualidad, se escapan los dogos de los vecinos. Siempre teníamos que tener cuidado de todo y al defenderlo a nuestro perro se metieron acá y como media hora estuvieron. No dejé que me maten ningún perro pero sabíamos que ellos agarraban a cualquier perrito y lo mataban", contó a Cadena 3.

"Yo dije que lo que quería es que le llamen la atención a los dueños porque teníamos miedo que pase una desgracia", agregó.

La vecina contó que hace un par de meses estuvo en el barrio la policía ambiental, pero "no hicieron nada". "La persona que me tomó la denuncia me dijo que esa noticia se la pasaron a la policía de los animales y me dijeron que ellos son los que se hacen cargo", recordó.

Y agregó: "Nosotros sabíamos qué clase de dueños eran y lo que estaban dispuesto a hacer con los perros y ahora pasó lo que nosotros teníamos miedo que pase".

"Siempre teníamos que estar preparados porque no es que ellos soltaban a los perros sino que se les escapaban. Los perros todo el tiempo ladran y ellos se desesperan para salir", apuntó.

El testimonio del vecino que también fue mordido

Marcelo es el otro vecino que intervino en el caso de Trinidad y que intentó ayudarla a la joven cuando estaba siendo atacada por los animales.

Según relató, el animal le saltó en la cara, lo mordió y rasguñó y logró correrlo de la escena, pero el otro perro no se iba. "Al otro le vuelvo a pegar y ahí se van los dos hacia la esquina", recordó a Cadena 3.

Sobre las reiteradas denuncias que había dijo que "lo malo es que no se tomaron cartas en el asunto".

"Cuando veo que llegaron varios vecinos yo me toco la cara y me salía bastante sangre, me limpio y como tenía bastante cortada la cara fue al hospital. Si él (el dueño) hubiera tomado cartas en el asunto esto se hubiera evitado y no hubiera llegado a tal extremo", lamentó.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Juan Pablo Viola.