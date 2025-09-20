Primavera con clima inestable: calor extremo y tormentas para el fin de semana

El fin de semana llega con un clima cambiante y contrastante en Córdoba y varias provincias del centro y norte argentino. Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto Córdoba, explicó a Cadena 3 que la región se encuentra “en el medio de dos masas de aire totalmente distintas”, lo que genera inestabilidad y fenómenos extremos en distintas zonas.

Al norte predomina una masa de aire tropical que elevó las temperaturas a niveles agobiantes: Rivadavia (Salta) registró 41 grados, Santiago del Estero llegó a 40 y en Río Seco, Córdoba, la máxima fue de 37,2°. En contrapartida, la provincia de Buenos Aires y La Pampa están bajo el dominio de aire fresco y húmedo, con abundantes lluvias y tormentas. “Ese choque es el que está generando inestabilidad en todo el país”, indicó Madelón.

En Córdoba capital, el sábado arrancó con humedad, calor y algo de sol que llevó la temperatura a 30°, pero se espera un giro en las condiciones hacia la tarde, con el ingreso de aire frío, descenso marcado de temperatura y posibilidad de chaparrones. “Hoy tendremos calor, humedad y algunas tormentas, no muchas en la ciudad, pero muy abundantes en el este del país”, señaló.

De cara al domingo 21, Día del Estudiante y la llegada de la primavera, el especialista anticipó que los festejos vendrán acompañados de vientos del sur y un fuerte descenso térmico: “Los chicos van a tener que llevar abrigo porque va a bajar mucho la temperatura”. Además, rige un alerta naranja por tormentas fuertes para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires en su totalidad.

Las lluvias más importantes se concentran en el sur cordobés y en el noreste de la provincia, mientras que en la capital solo se registraron chaparrones leves de entre uno y tres milímetros.

Además, desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron alertas amarillas y naranjas en 11 provincias y en la capital federal por lluvias y tormentas.

Según el pronóstico, la región pampeana enfrenta las condiciones más complicadas este sábado 20 de septiembre. Las provincias afectadas por el alerta naranja incluyen toda la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba y el sector este de La Pampa.