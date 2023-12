Passerini y el acuerdo paritario con los gremios: "Inicia una nueva discusión"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, hizo referencia este sábado al conflicto que mantiene con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) respecto al acuerdo paritario que, actualmente, se encuentra ajustado por el índice de inflación mensual.

Passerini indicó en diálogo con Cadena 3 que dicho acuerdo se vence en diciembre y que la nueva discusión por los salarios debe realizarse en otro contexto, al referirse a la escalada inflacionaria tras las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

"Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la realidad. La inflación era el único parámetro a tener en cuenta para mantener un buen salario. El escenario que viene es, quizás, de estanflación, eso es lo que dice Milei. Además de la inflación, hay que tener en cuenta los ingresos", expresó el mandatario.

En ese sentido, Passerini dijo que no se enfrentará a los gremios estatales por los medios de comunicación. "Tenemos nuestras obligaciones. El acuerdo paritario vence en diciembre y empieza una nueva discusión en otro contexto, no quiero anticipar conflictos. Nosotros tenemos que gobernar para los vecinos, no podemos cargar sobre los contribuyentes el peso de la crisis. No podemos jugar con incertidumbre".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Explicó que, en otro escenario, era acordar con los gremios por sobre la inflación y que ahora la Municipalidad tendrá que considerar sus ingresos. "Hasta noviembre, la recaudación no venía con alteraciones importantes. Mi preocupación es sobre lo que empezó a pasar después del 10 de diciembre y lo que Milei dijo sobre el futuro del escenario económico".

Passerini expresó en diálogo con Cadena 3 que aún no se puede determinar cuál fue la recaudación en lo que va de diciembre, aunque remarcó que la Municipalidad está en condiciones de cumplir con todas sus obligaciones.

"Todavía no tengo números de cuál fue la recaudación de diciembre porque estamos a medio mes. Estamos a la fecha sin problemas para pagar aguinaldos. Hoy la Municipalidad está en condiciones de seguir cumpliendo con sus obligaciones y apelo a la responsabilidad de todos para seguir funcionando bien", dijo el intendente de Córdoba.

Por otra parte, Passerini dijo que no se prevén modificaciones en los horarios nocturnos del transporte urbano al sostener que la Municipalidad compensó con fondos a las empresas para evitar restricciones en el servicio. En esa línea, criticó al Gobierno nacional por la distribución de subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el intendente capitalino descartó por ahora aumentos en las tarifas del boleto de colectivos.

Por último, sostuvo que las Guardias de Seguridad Urbana podrían comenzar sus operaciones en marzo. Tendrán su base en los CPC y actuarán como una policía de cercanía.

"Quiero ser el intendente que ponga en marcha el dispositivo, con equipamiento y vehículos, la Guardia Urbana aplicará los códigos de convivencia, es algo que la ciudad necesita", completó.

Entrevista de "Una mañana para todos".